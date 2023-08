Monitor LG Full HD da gaming a soli €119,99: RISPARMIA il 33%

Se desideri arricchire la tua esperienza visiva con immagini nitide, colori brillanti e un design elegante, non puoi lasciarti sfuggire l’offerta unica su Amazon per il Monitor LG 24ML60SP. Con uno sconto straordinario del 33%, puoi portare a casa questo monitor da 24 pollici ad alta definizione a soli 119,99€ e regalarti un’esperienza visiva eccezionale.

Monitor LG da 24″ a €119,99 grazie allo sconto del 33%

Grazie al 33% di sconto su Amazon, puoi acquistare il Monitor LG 24ML60SP a un prezzo incredibilmente conveniente. Questo monitor offre una risoluzione Full HD di 1920×1080 e tecnologia LED IPS, che ti assicura immagini nitide e colori accurati da qualsiasi angolazione di visione. Con un tempo di risposta di soli 1ms, sarai pronto ad affrontare ogni sfida di gaming con tempestività e reattività. Inoltre, la tecnologia AMD FreeSync con una frequenza di aggiornamento di 75Hz ti permette di goderti un’esperienza visiva fluida e priva di sfarfallii durante le tue sessioni di gioco o di intrattenimento.

Il Monitor LG 24ML60SP è dotato di due porte HDMI 1.4 (HDCP 1.4), una porta VGA e una porta AUX, offrendoti versatilità nelle opzioni di connessione per i tuoi dispositivi. L’audio stereo integrato da 10W ti regala un suono coinvolgente e cristallino, permettendoti di goderti film, musica e giochi con un’esperienza audio immersiva.

Il monitor è dotato di uno schermo antiriflesso che riduce i riflessi indesiderati, consentendoti di lavorare o giocare senza fastidi. Inoltre, la tecnologia Flicker Safe riduce l’affaticamento degli occhi durante lunghe sessioni, garantendoti una visione confortevole e meno stressante.

Sconto su Xbox Game Pass per PC: un bonus esclusivo

Acquistando il Monitor LG 24ML60SP non solo potrai godere di un’esperienza visiva eccellente, ma avrai anche uno sconto del 33% su Xbox Game Pass per PC, permettendoti di esplorare una vasta libreria di giochi per arricchire ulteriormente il tuo intrattenimento digitale.

Il Monitor LG 24ML60SP offre prestazioni straordinarie e un’esperienza visiva senza pari. Grazie allo sconto del 33% su Amazon e al bonus speciale su Xbox Game Pass per PC, non lasciarti sfuggire questa occasione unica per portare a casa un monitor di alta qualità a un prezzo incredibile. Scegli la qualità LG e prendi il controllo della tua esperienza visiva oggi stesso!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.