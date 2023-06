MINIMO STORICO per lo Xiaomi 13: ancora per poco è tuo a 240 EURO IN MENO

Hai mai desiderato un dispositivo che combinasse prestazioni potenti, una fotocamera di qualità e una connettività veloce, il tutto a un prezzo conveniente? Il nuovo smartphone Xiaomi 13 5G è la risposta alle tue esigenze. E adesso, con un incredibile sconto del 24% su eBay, potrai ottenerlo al prezzo minimo storico di soli 539,90€.

Non lasciarti sfuggire questa opportunità unica di possedere un dispositivo di alta qualità risparmiando addirittura 240 euro sul prezzo di listino. La mega promozione è limitatissima quindi approfittane il prima possibile!

Xiaomi 13: prestazioni potenti ad un prezzo super conveniente

Lo straordinario Xiaomi 13 è dotato di un potente processore che garantisce una fluidità senza paragoni durante l’utilizzo quotidiano e durante l’esecuzione di applicazioni e giochi più esigenti. La connettività 5G ti permetterà di sfruttare al massimo la velocità di navigazione e godere di streaming video e download rapidi, senza ritardi o interruzioni.

La fotocamera di Xiaomi 13 5G è un vero gioiello. Con una configurazione multipla, inclusa una lente principale ad alta risoluzione e un’ultra-wide per catturare immagini panoramiche, sarai in grado di scattare foto straordinarie in qualsiasi situazione. Che tu stia fotografando paesaggi mozzafiato o ritratti dettagliati, le tue foto saranno nitide, luminose e ricche di dettagli.

Con una memoria interna di 256 GB, avrai spazio più che sufficiente per archiviare tutti i tuoi file, foto, video e applicazioni preferite. Inoltre, la funzionalità Dual SIM ti consente di gestire comodamente due numeri di telefono contemporaneamente, ideale per separare la vita lavorativa da quella personale o per usufruire di tariffe convenienti su due operatori differenti.

Sii al passo con le ultime tecnologie, cattura i momenti più preziosi con una fotocamera di qualità e goditi la connettività veloce e affidabile del 5G. Oggi lo Xiaomi 13 è disponibile con un incredibile sconto del 24% su eBay quindi potrai ottenerlo al prezzo minimo storico di soli 539,90€. Un’occasione del genere non capita tutti i giorni, approfittane il prima possibile!

