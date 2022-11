Nella tua lista degli accessori ‘da avere’ dovrebbe esserci anche il power bank. Può darti una mano in tantissime situazioni, e poi considera che con il passare degli anni le aziende del settore si sono specializzate e hanno lanciato sul mercato proposte sempre più compatte. Un ottimo esempio è il Mini Power Bank da 4500mAh di iWalk, munito di un connettore Lightning e dunque compatibile con gli iPhone (anche gli ultimi iPhone 14 e iPhone 14 Pro) e le custodie degli AirPods. Il gadget è attualmente in offerta su Amazon grazie allo sconto del 13% già applicato e al coupon valido per un ulteriore risparmio del 15%. In pratica, oggi lo paghi solo 22 euro.

Mini power bank da 4500mAh: portalo con te, il tuo iPhone ti ringrazierà

Il power bank oggi in super promo dispone di un connettore Lightning. È integrato, quindi non dovrai portare con te anche i cavi che utilizzi solitamente a casa o in ufficio. Il gadget è certificato MFi, quindi lo puoi usare con tutti i device Apple con una porta Lightning, iPhone su tutti.

Tra i suoi punti di forza c’è sicuramente il design. È un gadget ultra-compatto e lo puoi portare ovunque, in borsa così come in tasca. Per rendere meglio l’idea, ha più o meno le dimensioni di un rossetto. Eppure, nonostante la sua natura compatta, racchiude al suo interno una batteria da 4500mAh, e ciò significa che puoi completare un ciclo di ricarica completo di iPhone 14, ad esempio.

All’interno della confezione, oltre alla solita manualistica, trovi anche un cavo USB-C. Ti servirà per ricaricare il power bank, che sulla parte frontale ospita tre piccoli LED che ti indicheranno proprio la carica rimanente dell’accessorio.

📢 Ricorda di spuntare la casella del coupon per ottenere un ulteriore sconto del 15% oltre a quello del 13% già applicato da Amazon. Fallo prima di aggiungere il power bank al carrello, solo così lo pagherai 22 euro. La spedizione è gratuita per tutti gli abbonati a Prime.

