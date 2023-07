Mini PC con Windows 11 Pro in OFFERTA BOMBA su Amazon

Amazon ha appena lanciato un’offerta imperdibile sul potente Mini PC con Windows 11 Pro Blackview. A soli 159,99€ con uno sconto del 16%, questo dispositivo offre un’esperienza informatica rapida ed efficiente.

In più, con Windows 11 Pro preinstallato, potrai godere di una vasta gamma di funzionalità e miglioramenti di sicurezza. Non perdere questa incredibile offerta e sfrutta la potenza di un PC completo in un formato compatto e versatile!

Mini PC con Windows 11 Pro Blackview: tutte le specifiche tecniche

Il Mini PC con Windows 11 Pro Blackview offre specifiche tecniche di rilievo che lo rendono ideale per una varietà di utilizzi.

Ecco le caratteristiche principali:

Sistema operativo Windows 11 Pro: Goditi un’esperienza informatica moderna e sicura con Windows 11 Pro, con funzionalità avanzate e miglioramenti della sicurezza per proteggere i tuoi dati e la tua privacy.

Goditi un’esperienza informatica moderna e sicura con Windows 11 Pro, con funzionalità avanzate e miglioramenti della sicurezza per proteggere i tuoi dati e la tua privacy. Processore quad-core: Il Mini PC è alimentato da un potente processore quad-core che offre prestazioni elevate e una risposta rapida alle tue azioni.

Il Mini PC è alimentato da un potente processore quad-core che offre prestazioni elevate e una risposta rapida alle tue azioni. Archiviazione espandibile: Con 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione, hai abbastanza spazio per memorizzare i tuoi file e documenti importanti. Inoltre, puoi espandere lo spazio di archiviazione con una scheda microSD o un disco rigido esterno.

Con 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione, hai abbastanza spazio per memorizzare i tuoi file e documenti importanti. Inoltre, puoi espandere lo spazio di archiviazione con una scheda microSD o un disco rigido esterno. Connessioni versatile: Il Mini PC offre diverse porte di connessione, inclusi USB, HDMI, Ethernet e connettività Wi-Fi, permettendoti di collegare facilmente periferiche e accessori.

Il Mini PC offre diverse porte di connessione, inclusi USB, HDMI, Ethernet e connettività Wi-Fi, permettendoti di collegare facilmente periferiche e accessori. Design compatto: Grazie al suo design compatto, il Mini PC si adatta facilmente a qualsiasi ambiente e offre la massima versatilità.

Il Mini PC con Windows 11 Pro Blackview è un’opzione eccellente per chiunque cerchi una soluzione informatica potente e conveniente. Con Windows 11 Pro preinstallato, questo Mini PC offre un’esperienza moderna e sicura, ideale per le tue attività quotidiane e lavorative. Oggi è disponibile su Amazon a soli 159,99€ con uno sconto del 16%. Approfitta di questa offerta per ottenere un Mini PC completo in un formato compatto e versatile!

