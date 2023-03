Ora che Amazon sconta tutto con le Offerte di Primavera 2023, conviene fare scorta di pendrive. Come archivio, per passare rapidamente i dati tra dispositivi, o come backup, un drive USB torna sempre utile. Ecco i pendrive più scontati di questi giorni.

Una chiavetta USB è un piccolo dispositivo che si collega alla porta USB del computer e che serve per memorizzare e trasferire file di diversi tipi, come foto, video o documenti. Una chiavetta USB può essere utile per diverse ragioni:

Può funzionare come archivio portatile , per avere sempre con sé i propri dati importanti o di lavoro.

, per avere sempre con sé i propri dati importanti o di lavoro. Può servire come spazio extra , per liberare la memoria interna del computer o del cellulare da file ingombranti o obsoleti.

, per liberare la memoria interna del computer o del cellulare da file ingombranti o obsoleti. Può permettere il trasferimento rapido di file da un computer a un altro, senza bisogno di connessione internet o di altri dispositivi intermedi.

di file da un computer a un altro, senza bisogno di connessione internet o di altri dispositivi intermedi. Può avere anche altre funzioni, come ad esempio permettere la connessione WiFi tramite una chiavetta USB WiFi.

Per questi motivi, tutti dovrebbero averne sempre una a portata di mano, perché non si sa mai quando potrebbe servire. Le chiavette USB sono economiche, pratiche e facili da usare. Sono disponibili in diverse capacità, dimensioni e forme. E solo per poche ore, puoi usufruire di eccellenti sconti su Amazon. Ecco qualche esempio.

Kit da 5 Pezzi (USB-A 64GB)

Le Vansuny Chiavette USB 64GB da 5Pezzi sono delle chiavette USB di alta qualità e velocità che offrono le seguenti caratteristiche e specifiche:

Capacità: 64 GB ciascuna, per un totale di 320 GB di spazio di archiviazione disponibile.

ciascuna, per un totale di di spazio di archiviazione disponibile. Interfaccia: USB 3.0 , compatibile anche con USB 2.0 e USB 1.1, con una velocità di trasferimento fino a 10 volte superiore a quella dell’USB 2.0.

, compatibile anche con USB 2.0 e USB 1.1, con una velocità di trasferimento fino a superiore a quella dell’USB 2.0. Design: retrattile , con un meccanismo a scorrimento che protegge il connettore USB da polvere e danni senza bisogno di un cappuccio.

, con un meccanismo a scorrimento che protegge il connettore USB da polvere e danni senza bisogno di un cappuccio. Colore: colorato , con cinque colori diversi (rosso, blu, verde, viola e nero) per distinguere facilmente le diverse chiavette o i diversi contenuti.

, con cinque colori diversi (rosso, blu, verde, viola e nero) per distinguere facilmente le diverse chiavette o i diversi contenuti. Compatibilità: universale , supportano i principali sistemi operativi come Windows, Mac OS, Linux, ecc. e sono adatte per vari dispositivi come laptop, PC, desktop, TV, autoradio, ecc.

, supportano i principali sistemi operativi come Windows, Mac OS, Linux, ecc. e sono adatte per vari dispositivi come laptop, PC, desktop, TV, autoradio, ecc. Portabilità: leggera e compatta , con un peso di circa 10 g ciascuna e una dimensione di circa 6 x 2 x 1 cm , si possono portare ovunque in tasca o in borsa.

, con un peso di circa ciascuna e una dimensione di circa , si possono portare ovunque in tasca o in borsa. Garanzia: 12 mesi di garanzia dal produttore e servizio clienti professionale e cordiale.

Compatta e di Metallo (USB-C)

La Chiavetta USB-C di RAOYI non è come le altre, e non è assolutamente a basso costo. Include feature di spicco come USB 3.0 Tipo-C, ha il corpo in metallo, è resistente a polvere e acqua ed è compatibile anche con gli smartphone. Il taglio da 64 GB è scontato a 14,44€ mentre quello da 128GB viene solo 25,49€.

Specifico per Smartphone

ZARMST Chiavetta USB è un pendrive per iPhone, Android e PC. È chiavetta USB multifunzionale che offre le seguenti specifiche e funzioni:

Capacità: 256 GB , per memorizzare fino a 64000 foto o 32000 canzoni o 1920 minuti di video in alta definizione.

, per memorizzare fino a foto o canzoni o minuti di video in alta definizione. Interfaccia: USB 2.0 , compatibile con USB 1.1 e USB 3.0, con una velocità di lettura fino a 20 MB/s e una velocità di scrittura fino a 15 MB/s .

, compatibile con USB 1.1 e USB 3.0, con una velocità di lettura fino a e una velocità di scrittura fino a . Compatibilità: 4 in 1 , dotata di quattro connettori diversi (USB-A, Micro USB, Type-C e Lightning) per collegarsi a vari dispositivi come smartphone, tablet, computer, laptop, PC, ecc. Supporta i principali sistemi operativi come Windows, Mac OS, Android, iOS, ecc.

, dotata di quattro connettori diversi (USB-A, Micro USB, Type-C e Lightning) per collegarsi a vari dispositivi come smartphone, tablet, computer, laptop, PC, ecc. Supporta i principali sistemi operativi come Windows, Mac OS, Android, iOS, ecc. Funzione: espansione di memoria esterna , permette di trasferire facilmente e rapidamente i dati tra i diversi dispositivi senza bisogno di cavi o internet. Può anche essere usata come backup dei dati importanti o come archivio dei ricordi preziosi.

, permette di trasferire facilmente e rapidamente i dati tra i diversi dispositivi senza bisogno di cavi o internet. Può anche essere usata come backup dei dati importanti o come archivio dei ricordi preziosi. Design: compatto e portatile , con un peso di circa 18 g e una dimensione di circa 5 x 2 x 0.8 cm , si può portare ovunque in tasca o in borsa. Ha anche un foro per il laccetto per evitare la perdita della chiavetta.

, con un peso di circa e una dimensione di circa , si può portare ovunque in tasca o in borsa. Ha anche un foro per il laccetto per evitare la perdita della chiavetta. Sicurezza: protezione da password, consente di impostare una password per proteggere i dati sensibili o personali dalla perdita o dal furto. Richiede l’installazione di un’app gratuita (LUV-Share) per accedere alla chiavetta dal telefono.

È disponibile in vari colori: Blu, Nero, Rosa, Rosso e Viola, e nei tagli da 128GB a 31,99€ e 256GB a 35,99€.

Pendrive USB+Lightning

Anche la chiavetta Anyoug può essere usata sia con Mac che con iPhone e iPad grazie alla doppia connessione USB-A e Lightning. E grazie all’adattatore integrato, puoi sfruttarla anche Android, USB-C, tablet, computer e altri dispositivi.

Include crittografia file (solo per iOS), backup automatico ed è disponibile nel taglio da 256GB in sconto.

