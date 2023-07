Migliori Comandi Rapidi da impostare su iPhone

Se possiedi un iPhone, sicuramente desideri sfruttare al massimo le potenzialità del tuo dispositivo. Fortunatamente, l’app Comandi Rapidi su iOS ti consente di semplificare molte attività diverse e di risparmiare un sacco di tempo. In questo articolo, esploreremo alcune delle migliori scorciatoie disponibili che trasformeranno il tuo iPhone in una centrale elettrica, aumentando l’efficienza e rendendo più convenienti le funzioni di base. Scopriamo insieme quali sono queste scorciatoie e come utilizzarle al meglio.

I 9 migliori Comandi Rapidi iOS per migliorare la tua esperienza con iPhone

1. Ricarica rapida

Vuoi caricare il tuo iPhone più velocemente del solito? La scorciatoia “Ricarica rapida” è ciò che fa al caso tuo. Questa scorciatoia disattiva Bluetooth e Wi-Fi, abbassa la luminosità a zero e attiva la modalità aereo e la modalità a basso consumo contemporaneamente, aumentando la velocità di ricarica del dispositivo. È sufficiente toccare il collegamento e selezionare “Sì” dal pop-up per disabilitare i servizi e avviare la ricarica rapida.

2. Intelligent Power

Se la batteria del tuo iPhone si sta scaricando rapidamente e hai bisogno di risparmiare energia, la scorciatoia “Intelligent Power” è ciò che fa per te. Questa scorciatoia attiva la modalità a basso consumo o la modalità a bassissimo consumo a seconda del livello di carica della batteria. Puoi personalizzare il livello di carica della batteria in base al quale attivare le modalità di risparmio energetico. In questo modo, puoi prolungare la durata della batteria e continuare a utilizzare il tuo iPhone più a lungo.

3. Riproduci preferiti

Se sei un appassionato di musica, la scorciatoia “Riproduci preferiti” è ciò che fa per te. Questa scorciatoia riproduce in ordine casuale i tuoi brani preferiti da Apple Music. Puoi goderti la tua playlist preferita senza dover selezionare manualmente ogni brano. È possibile personalizzare il collegamento per riprodurre una playlist diversa, a seconda delle tue preferenze.

4. Espulsione dell’acqua

Se hai portato il tuo iPhone in acqua, la scorciatoia “Espulsione dell’acqua” è davvero utile. Questa scorciatoia rimuove l’acqua dalla porta di ricarica e dagli altoparlanti del dispositivo. Basta eseguire la scorciatoia e seguire le istruzioni. In pochi secondi, l’acqua sarà espulsa e il tuo iPhone sarà asciutto e pronto per l’uso.

5. Converti foto in GIF

Con la scorciatoia “Converti foto in GIF”, puoi creare facilmente GIF animate utilizzando le tue foto e i tuoi video. Puoi selezionare più foto dalla tua app Foto e trasformarle in una GIF animata da condividere sui social media o con i tuoi amici. È un modo divertente per creare contenuti unici e originali.

6. Timer Non disturbare

La modalità Non disturbare è una funzionalità molto utile per silenziare le notifiche indesiderate. La scorciatoia “Timer Non disturbare” ti consente di programmare rapidamente la modalità Non disturbare per un periodo specifico. Puoi concentrarti su un’attività senza essere disturbato dalle notifiche del tuo iPhone.

7. Crea PDF

La scorciatoia “Crea PDF” ti consente di convertire qualsiasi cosa in un file PDF. Puoi convertire immagini, note e pagine web in file PDF utilizzando questa scorciatoia. È un modo conveniente per creare documenti in formato PDF direttamente dal tuo iPhone.

8. Rimuovi lo sfondo dal ritratto

Con la scorciatoia “Rimuovi lo sfondo dal ritratto”, puoi rimuovere lo sfondo dalle foto scattate in modalità Ritratto sull’iPhone. È un modo semplice per ottenere ritratti con uno sfondo pulito e professionale, senza dover utilizzare software di editing complessi.

9. Pulisci screenshot

Se il tuo rullino fotografico è pieno di screenshot e vuoi liberare spazio di archiviazione, la scorciatoia “Pulisci schermate” è perfetta per te. Questa scorciatoia elimina tutti gli screenshot dal tuo iPhone in modo rapido e semplice, consentendoti di organizzare meglio le tue foto.