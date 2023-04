I MacBook di Apple sono tra le migliori macchine portatili, e questo è fuori discussione. Ma se per un motivo o per un altro sei alla ricerca di notebook con Windows come sistema operativo, ti segnalo l’ottimo Surface Laptop Go 2 di Microsoft. È attualmente scontato del 24% su Amazon, quindi puoi risparmiare quasi 200 euro, e puoi pagare anche a rate (12 da 55€ al mese).

Microsoft il Surface Laptop Go 2: Il MacBook con Windows

Il laptop vanta una scheda tecnica molto, ma molte interessante. Qualche esempio? 256GB di archiviazione SSD, 8GB di RAM e processore Intel Core i5 di 11a generazione. Certo, c’è Windows e non macOS, ma se ti serve un portatile leggero, potente e affidabile, non puoi che scegliere il Laptop Go 2. A 699 euro è praticamente impossibile trovare di meglio.

Il touchscreen PixelSense da 12,45 pollici e le esclusive proporzioni 3:2 offrono lo spazio ideale per guardare e fare di più. Tastiera di dimensioni classiche dotata di un trackpad ampio e preciso. Perfetta per documenti, presentazioni, e-mail e molto altro.

Fino a 13 ore di autonomia. Ricaricabile facilmente con Ricarica rapida, che consente di ottenere fino all’80% di carica in un’ora.

Il Microsoft Surface Laptop Go 2 è un portatile economico e versatile che offre una buona esperienza di utilizzo per le attività quotidiane. Tra le sue principali caratteristiche ci sono:

Un display touchscreen da 12,4 pollici con formato 3:2, che offre una maggiore altezza per la produttività e una risoluzione di 1536×1024 pixel.

con formato 3:2, che offre una maggiore altezza per la produttività e una risoluzione di 1536×1024 pixel. Un processore Intel Core i5 di 12esima generazione, che garantisce prestazioni fluide e affidabili per la navigazione online, la videoscrittura, i fogli di calcolo e lo streaming video.

di 12esima generazione, che garantisce prestazioni fluide e affidabili per la navigazione online, la videoscrittura, i fogli di calcolo e lo streaming video. Una memoria RAM da 8 GB e una memoria interna da 256 GB, che consentono di gestire più applicazioni contemporaneamente e di archiviare i propri file in modo sicuro.

Una fotocamera HD migliorata , che permette di effettuare videochiamate di qualità e di accedere al dispositivo tramite il riconoscimento facciale di Windows Hello.

, che permette di effettuare videochiamate di qualità e di accedere al dispositivo tramite il riconoscimento facciale di Windows Hello. Una tastiera confortevole e retroilluminata , che offre una buona esperienza di digitazione anche in condizioni di scarsa illuminazione.

, che offre una buona esperienza di digitazione anche in condizioni di scarsa illuminazione. Una batteria a lunga durata, che assicura fino a 13,5 ore di autonomia con una singola ricarica.

Il Microsoft Surface Laptop Go 2 è un’ottima alternativa al MacBook Air di Apple che ha un prezzo molto più elevato. Il portatile di Microsoft costa infatti meno della metà del computer di Cupertino, offrendo comunque una qualità costruttiva elevata, un design elegante e portatile; unica pecca, il sistema operativo Windows 11. Inoltre, il Surface Laptop Go 2 ha il vantaggio di avere uno schermo touchscreen, che il MacBook Air non ha, e di essere compatibile con una vasta gamma di accessori come la penna Surface o il mouse Surface Arc.

Insomma, se stai cercando un portatile leggero, robusto e performante per le tue esigenze quotidiane, il Microsoft Surface Laptop Go 2 potrebbe essere la scelta giusta per te.

