Per soddisfare la tua voglia di musica – a casa, in viaggio, all’aperto durante una gita – devi prendere in considerazione l’idea di acquistare un altoparlante Bluetooth. Uno di qualità, ovviamente. Ti consiglio il Willen di Marshall, ora disponibile su Amazon a soli 79,99 euro grazie allo sconto del 19%.

La spedizione è gratuita per tutti gli abbonati a Prime e la consegna – al momento – è garantita prima di Natale.

Con Marshall è tutta un’altra musica

Il Willen – ben più compatto rispetto allo Stanmore, ad esempio – è un altoparlante potente pensato per accompagnarti ovunque. La qualità del suono è garantita dal brand Marshall, così come il design, che riprende l’iconico stile degli amplificatori per chitarra elettrica.

Oltre alla portabilità, a rappresentare un vantaggio è la certificazione IP67, che si traduce in resistenza all’acqua e alla polvere. Ciò significa che potrai portare il Willen ovunque, anche in spiaggia. E poi è dotato anche di una comoda e utile cinghia di supporto, quindi puoi letteralmente tenerlo sempre a portato di mano.

Impressionante è la batteria con 15 ore di autonomia con un solo ciclo di ricarica. Esci per un’escursione o per una giornata al mare? Nessun problema, la tua musica sarà sempre con te, pronta a rendere memorabile ogni evento, ogni avventura.

E se proprio vuoi fare le cose in grande, c’è la modalità Stack: mediante l’uso di più altoparlanti Willen sincronizzati tra loro, puoi creare un’esperienza d’ascolto pazzesca.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.