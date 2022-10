Ricordano gli AirPods di prima e seconda generazione, ma sono molto, molto più “rock”. Gli auricolari wireless Minor III di Marshall sono un vero spettacolo per gli occhi e per le orecchie, e sono attualmente in offerta su Amazon a 103 euro. La notizia positiva è che lo sconto del 20% viene applicato anche se si sceglie di pagare a rate tramite l’apposito servizio Amazon: 5 rate da 20,60 euro.

Il look sia degli auricolari che del case è ispirato a quello degli iconici amplificatori del marchio inglese fondato nel 1962 e – come facilmente intuibile – specializzato in apparecchiature audio. E sarebbe stata davvero una follia fare qualcosa di diverso, diciamoci la verità. Sono perfetti così.

I Marshall Minor III sono auricolari wireless che si abbinano in un lampo al tuo iPhone (o al tuo smartphone Android): grazie al Bluetooth 5.2 la connessione è sempre stabile e affidabile, cosa non scontata. Supportano poi i comandi touch (in prossimità della “M”) e sono impermeabili (certificazione IPX4).

Anche l’autonomia è il top: circa 25 ore di ascolto in totale, se si considera anche la custodia di ricarica (che supporta anche la ricarica wireless).

Per il resto, non devi fare altro che indossarli e goderti la tua musica preferita ad una qualità pazzesca, con bassi profondi e medi puliti. E non farti ingannare dall’aspetto: è facile pensare alla musica rock, ma gli auricolari Marshall sono l’ideale per qualsiasi genere musicale, puoi andare sul sicuro.