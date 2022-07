MacBook Pro M2: già in sconto su Unieuro

Incredibile ma vero. E francamente, non sappiamo quanto durerà, ma sospettiamo molto poco. Il MacBook Pro M2 da 13″ (CPU 8-core e GPU 10-core) con archiviazione da 256GB SSD color Argento è già super scontato su Unieuro. Costa 1.335€ invece di 1629€ ed è un’occasione davvero unica per il nuovo Pro M2.

Non è solo per il nuovo processore M2 con CPU 8-core e GPU 10-core e per l’abbondante quantitativo di RAM, né per il Display Retina da 13,3″ con luminosità di 500 nit e ampia gamma cromatica P3. È l’ensamble: parliamo del 20% di prestazioni in più rispetto alla precedente generazione (con accelerazione hardware delle funzionalità di codifica/decodifica video), e soprattutto 20 ore di uso continuativo.

E poi, chi si aspettava mai uno sconto tanto importante così presto, per una macchina lanciata letteralmente pochi giorni fa? Su Amazon costa ancora 1.629€, e invece qui su Unieuro te lo porti via a soli 1.335€ con disponibilità immediata. Si tratta di un incredibile sconto di 294€ rispetto al prezzo di listino Apple! Ma durerà pochissimo: fate presto.