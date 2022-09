MacBook Pro M2 (512GB): ben 214€ di sconto anche a rate

Sebbene sia l’ultimo arrivato a Cupertino, il nuovo MacBook Pro 2022 con chip M2 e SSD da 512GB è già scontato di 214€ rispetto al prezzo standard. Un’occasione davvero unica per fare l’affare: lo acquisti a 1.645€ invece di 1.859€ con disponibilità immediata, anche a rate da 329€ al mese a interessi zero reali e senza busta paga né spese di gestione.

Perché Acquistare MacBook Pro 13″ M2

In breve:

È l’ultimo modello, il che significa che l’investimento durerà nel tempo

Include l’ultimo processore Apple, l’eccellente chip M2

Lunga autonomia e tanta potenza

Il prezzo di listino Apple è elevato, inutile girarci attorno. Se lo stesso identico Mac lo acquistate in un Apple Store, vi sfileranno ben 1.859€ senza passare dal via. Grazie allo sconto del 12% di Amazon, invece, ve lo portate via a un ottimo prezzo e con garanzie perfino migliori. Il primo anno, infatti, è coperto dall’imbattibile servizio clienti di Amazon che sostituisce, ripara o rimborsa in caso di problemi. E il secondo spetta ad Apple, come da normativa. Insomma sei in una botte di ferro,.

Se cercavi un’occasione per cambiare computer non esitare, perché difficile che i prezzi resteranno tanto bassi ancora a lungo.

Questa configurazione è consigliata a chi deve acquistare un nuovo computer, a studenti, professionisti e chi si diverte col multimediale, il photo-editing, il video-editing e l’audio-editing con iMovie o Final Cut.

A questo prezzo, poi, è davvero difficile, per una configurazione con Chip M2 (CPU 8-core, GPU 10-core), 8 GB di RAM e ben 512GB di archiviazione. Il tutto con un’autonomia davvero notevole di 20 ore. Inoltre grazie al sistema di raffreddamento attivo, questo notebook può sostenere livelli di performance professionali senza fare rumore né scaldare troppo.

Il display è di tipo Retina da 13,3″ con luminosità massima di 500 nits e ampia gamma cromatica P3. Lato espandibilità, questo Mac vanta due porte Thunderbolt/USB 4 per collegare e ricaricare rapidamente dispositivi ad alta velocità e una porta jack da 3,5 pollici.

Il MacBook Pro da 13“ 2022 è disponibile anche a rate da 329€ al mese per 5 mesi con l’insostituibile rateo Amazon a tasso zero reale; se non dovesse risultare disponibile sul vostro account, avrete comunque la possibilità di dilazionare il pagamento con la finanziaria Cofidis.