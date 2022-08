MacBook Pro M2 256GB: sconto SHOCK di 260€

Cala nuovamente di prezzo il MacBook Pro con chip M2 da 256GB. Un miracolo, considerato che è uscito da pochissimo. Grazie allo sconto del 16%, li paghi meno del prezzo riservato agli studenti: solo 1.369€ invece di 1.629€ .

Presentato allo scorso WWDC, il nuovo MacBook Pro 2022 introduce il nuovo chip M2 in un formato tradizionale. Prestazioni elevate, silenziosità e lunghissima autonomia: è la macchina perfetta per chi cercava potenza e portabilità.

MacBook Pro 13″ M2

Il prezzo di listino Apple non è basso: ben 1.629€ ma grazie allo sconto di oggi si porta a casa a 1.369€, che è una cifra davvero interessante. Insomma, chi cercava l’occasione per cambiare macchina non dovrebbe esitare perché i prezzi torneranno sicuramente a salire a brevissimo.

Questa macchina è consigliata a chi deve acquistare un nuovo computer, a studenti, professionisti e chi si diletta col multimediale.

A questo prezzo, poi, diteci voi come si fa a resistere: parliamo di 1.369€ incluse spedizioni rapide Prime, e soprattutto l’eccellente supporto clienti post-vendita. E se ci sono problemi, Amazon interviene inviando un corriere che ritira il prodotto, e entro poche ore riavrete il riaccredito integrale della cifra spesa. Insomma, siete in una botte di ferro.

Il MacBook Pro da 13“ 2022 è disponibile anche a rate da 273€ al mese per 5 mesi col comodissimo rateo Amazon a tasso zero reale; se non dovesse risultare disponibile sul vostro account, avrete comunque la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis.