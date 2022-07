MacBook Pro 16" TOP di gamma: combo Sconto + Rate

Prezzone per il MacBook Pro 16″ top di gamma con 32GB di RAM e 1TB di storage. Non capita tutti i giorni che Amazon sconti i prodotti di fascia alta e altissima (anzi, non succede quasi mai) ed ecco perché l’offerta di oggi è super conveniente e di sicuro durerà pochissimo. Il MacBook Pro 16″ Grigio Siderale con Chip M1 Max (CPU 10-core e GPU 32-core, 32GB di RAM e SSD da 1TB) è scontato di 211€ rispetto al prezzo di listino e costa 3.705€ invece di 3.500€ . Anche a rate da 741€/mese per 5 mesi a tasso zero reale.

Questa macchina non si rivolge al grande pubblico, cui basta scaricare la posta o navigare su Internet; è un laptop sfacciatamente potente ed espandibile, con cui portare a casa in poco tempo giganteschi rendering 4K o 8K, e lavori su file da 2GB con Photoshop.

Ma abbiamo voluto comunque segnalarmi l’offerta perché non capita praticamente mai di vedere sconti così generosi sul configurazioni di fascia alta, a cui si aggiungono anche i vantaggi della rateizzazione Amazon.

A differenza di quanto vi proporranno in Apple Store e in qualunque altro negozio di informatica, la rateizzazione di Amazon non richiede busta paga né finanziamenti, e funziona anche con PostePay. Non ci sono timbri, ceralacche e firme da apporre: si tratta solo di una ripartizione su più mesi dell’addebito offerta dal gigante stesso dell’e-commerce. Basta semplicemente spuntare l’opzione “5 rate mensili” al momento dell’acquisto.

Insomma, questa è l’occasione da non perdere per cambiare parco macchine in ufficio o per lo smart working.