MacBook Pro 14″: ben 280€ di sconto al Black Friday

Meraviglie del Black Friday. Il MacBook Pro 14″ di ultima generazione super carrozzato scende ancora di prezzo su Amazon ad un prezzo inferiore di ben 280€ rispetto al prezzo di listino, e potete acquistarlo anche a rate e senza busta paga.

I nuovi MacBook Pro sono un tripudio di potenza. Queste le caratteristiche sintetiche:

Chip Apple M1 Pro o M1 Max: un incredibile balzo in avanti per le prestazioni della CPU, della GPU e del machine learning

CPU fino a 10-core con prestazioni fino a 3,7 volte più veloci, per sfrecciare come mai prima d’ora anche con i flussi di lavoro più impegnativi

GPU fino a 32-core per una grafica fino a 13 volte più scattante nelle app e nei giochi più complessi

Neural Engine 16-core per un apprendimento automatico fino a 11 volte più rapido

Più autonomia: fino a 17 ore

Fino a 64GB di memoria unificata, così tutto quello che fai è fluido e rapido

Fino a 8TB di archiviazione SSD ultraveloce, per aprire app e file in un attimo

A cui si aggiungono 3 porte USB-C Thunderbolt 4, lettore di schede SD, porta HDMI, jack audio da 3,5 mm e la rediviva Magsafe per la ricarica della batteria. Più tastiera con meccanismo a forbice (e niente Touch Bar), trackpad più ampio, videocamera FaceTime HD 1080p, Bluetooth 5.0 e WiFi 6.

Lo schermo è Liquid Retina XDR da 14″ con tecnologia ProMotion e un refresh rate adattivo fino a 120Hz.

Come Acquistare

Amazon permette di acquistare questo Mac in un’unica soluzione o a rate, spalmando l’addebito su 5 mesi, senza interessi né altri oneri. Per avviare il rateo, basta semplicemente ricordarsi di spuntare l’opzione “5 rate mensili” al momento dell’acquisto. In questo caso, pagate il MacBook Pro 14″ solo 413€ al mese per 5 mesi.

Se il rateo Amazon non è disponibile, avrete a disposizione la possibilità di sottoscrivere un finanziamento Cofidis CreditLine che tuttavia, a seconda del momento e in assenza di promo, potrebbe includere interessi o altri oneri finanziari. È a tutti gli effetti una linea di credito concessa da Cofidis che permette di fare acquisti su Amazon per un importo totale che va da un minimo di 100€ a un massimo di 1.500€, e pagarlo in comode rate addebitate direttamente sul conto corrente.

Tuttavia, poiché Cofidis è una finanziaria vera e propria, prevede tempi tecnici più lunghi, l’invio di documentazione aggiuntiva, e spesso impone interessi o altri oneri. Di tanto in tanto però offrono in promozione il tasso zero. Per maggiori informazioni, vi rimandiamo alla pagina CreditLine su Amazon.

Acquisto Senza Carta di Credito

Per chi non ha una carta di credito e vuole acquistare il nuovo computer evitando le lungaggini delle finanziarie resterà sorpreso di sapere che è possibile: Amazon infatti accetta i pagamenti in contanti.

Chiaramente, non funziona come un vecchio contrassegno (del tipo: ordino, arriva e pago al corriere); il pagamento va fatto prima in un punto vendita convenzionato, ma può essere eseguito in contanti anche se l’acquisto è online.

Per procedere al pagamento senza carta di credito su Amazon, fate così:

Scegliete il prodotto da acquistare sul sito Amazon (Non tutti gli articoli sono disponibili con questa modalità di acquisto). Selezionate “Paga in Contanti nel Punto Vendita più vicino” come metodo di pagamento. Completa l’ordine come al solito, facendo clic su Acquista ora . Una volta effettuato un ordine utilizzando “Paga in Contanti nel Punto Vendita più vicino”, Amazon invierà una mail di Ricezione Ordine e un codice univoco da presentare presso il negozio del rivenditore autorizzato per effettuare il pagamento in contanti. Il pagamento dovrà essere effettuato entro 48 ore a partire dalla ricezione della mail di Ricezione Ordine; oltre tale limite, l’ordine verrà automaticamente annullato. Dopo il pagamento in contanti, riceverete una nuova mail di conferma. L’articolo acquistato tramite “Paga in Contanti nel Punto Vendita” verrà quindi spedito all’indirizzo selezionato durante il processo di acquisto.



Nota bene: L’ordine parte solo una volta ricevuta la conferma di pagamento, dunque la data di consegna può slittare rispetto a quando riportato sul sito Amazon; l’opzione “Paga in Contanti nel Punto Vendita più vicino” non è disponibile per alcuni articoli come le Offerte lampo, gli ordini “Acquista ora”, i Buoni Regalo Amazon.it, gli e-books e i prodotti digitali e gli abbonamenti. Eventuali rimborsi vengono emessi sotto forma di buono regalo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.