MacBook o PC Windows: i migliori portatili per studenti

L’acquisto di un portatile per studenti può essere un compito impegnativo. Con così tante opzioni disponibili, può essere difficile sapere quale sarà la scelta migliore per le tue esigenze. In questo articolo, esamineremo alcuni dei migliori laptop per studenti disponibili sul mercato.

Migliori portatili per studenti: MacOS, Windows e ChromeOS

Ecco una lista di alcuni tra i migliori laptop per studenti di liceo e università, con caratteristiche molto interessanti e prezzi aggiornati all’ultima offerta disponibile.

Asus Zenbook 14 OLED

L’Asus Zenbook 14 OLED è il miglior laptop windows che puoi aqcuistare per il prezzo di riferimento. Questo PC offre un eccellente equilibrio tra prezzo e prestazioni, con una durata della batteria di 10 ore e un fantastico display OLED da 14 pollici.

HP Spectre x360 13.5

Se sei disposto a spendere di più, l’HP Spectre x360 13.5 offre un’eccezionale durata della batteria, un touchscreen alto e una tastiera e un trackpad affidabili. Il nostro modello preferito è sottile e leggero, ideale da infilare in una borsa e portare ovunque. Il display touch e la cerniera a 360° lo rendono un dispositivo estremamente versatile.

MacBook Air M1 / M2

Il MacBook Air offre una tastiera confortevole, buone prestazioni e una quantità ragionevole di storage, cose che non sono sempre state vere per i precedenti MacBook Air. Se preferisci macOS o hai bisogno di un supporto tecnico eccezionale, un MacBook è una scommessa sicura. Su Amazon troviamo sia il modello più economico con chip M1 che la versione più aggiornata con chip M2, sia da 13 che nella nuovissima variante da 15 pollici.

Acer Chromebook Spin 314

Se puoi completare tutti i tuoi corsi su un Chromebook, ti consigliamo l’Acer Chromebook Spin 314 perché ha la migliore combinazione di caratteristiche e prezzo tra tutti i modelli disponibili. È fondamentale sapere che questo PC non ha a bordo Windows, bensì il sistema operativo ChromeOS, che per alcuni studenti potrebbe risultare limitante. Consigliamo di verificare la compatibilità delle proprie applicazioni preferite con questo snello e versatile sistema sviluppato da Google.

Acer Aspire 5 / Aspire 7

Se hai bisogno di un laptop Windows per la scuola e non puoi permetterti di spendere molto, puoi trovare un modello decente anche sotto i 600 euro. È il caso di questo Acer Aspire 5 in qualsiasi delle sue configurazioni consigliate, si tratta del miglior laptop Windows che puoi trovare ad un prezzo così concorrenziale. Garantisce prestazioni eccellenti per l’utilizzo base di ogni studente, grazie al processore AMD Ryzen 5. In alternativa, per chi cerca un PC più potente, è disponibile anche l’Acer Aspire 7 ad un prezzo leggermente superiore.

Apple iPad

Se hai bisogno principalmente di navigare su internet, scrivere documenti, guardare video in streaming, disegnare e prendere appunti a mano, un iPad può essere un sostituto praticabile ed economico per un laptop tradizionale. L’iPad Apple da 10,2 pollici è ben più economico di un iPad Pro, ma è reattivo e piacevole da usare, il suo schermo è luminoso e colorato, ha una buona durata della batteria e l’Apple Pencil è ottima per disegnare e prendere appunti a mano libera.

