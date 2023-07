MacBook in OFFERTA al Prime Day 2023: tutti gli sconti

Oggi è un giorno speciale per tutti gli appassionati di tecnologia! In occasione del Prime Day su Amazon, sono disponibili incredibili sconti sugli Apple MacBook di ultima generazione. Se sei alla ricerca di un potente e affidabile computer portatile che unisca stile, prestazioni e qualità costruttiva, non puoi perderti queste fantastiche offerte!

Con uno sconto imperdibile, questo MacBook Pro è dotato di un processore M1 a 8 core, una memoria RAM di 16GB e uno spazioso SSD da 1TB. Con un display Retina da 14 pollici, la batteria offre fino a 15 ore di autonomia, ti permetten di lavorare e divertirti senza problemi. Oggi è disponibile a soli 2.149 euro con uno sconto del 21%.

Se sei alla ricerca di prestazioni ancora più elevate, il MacBook Pro con processore M1 è ciò che fa per te. Questo MacBook Pro offre una potenza straordinaria grazie al processore M1 a 8 core, 16GB di RAM e un SSD da 512GB. Con uno spettacolare display Retina da 14 pollici e una batteria che garantisce fino a 17 ore di utilizzo, potrai affrontare qualsiasi attività con facilità e fluidità. Oggi è disponibile a soli 1.799 euro con il 19% di sconto.

Per coloro che richiedono prestazioni elevate e una capacità di archiviazione maggiore, il MacBook Pro con processore M1, 16GB di RAM e un SSD da 512GB è la scelta ideale. Questo MacBook Pro è un concentrato di potenza e velocità, in grado di gestire senza sforzo anche le attività più impegnative, come il montaggio video e la produzione musicale. Oggi è disponibile con uno sconto del 19% a soli 1.799 euro.

Se hai bisogno di ancora più spazio di archiviazione per i tuoi file e progetti, il MacBook Pro con processore M1, 32GB di RAM e un SSD da 1TB è la soluzione perfetta. Questo MacBook Pro offre prestazioni eccezionali in un pacchetto elegante e resistente, che ti permetterà di lavorare e creare senza limiti. Oggi è disponibile a soli 2.499 euro con uno sconto del 33%.

Per i professionisti che richiedono un display più ampio e una potenza senza compromessi, il MacBook Pro da 16 pollici con processore M1, 32GB di RAM e un SSD da 1TB è la scelta ideale. Con uno schermo spettacolare e un sistema di altoparlanti di alta qualità, potrai goderti un’esperienza visiva e sonora immersiva. Oggi è disponibile a soli 2.499 euro con uno sconto del 33%.

Questo MacBook Pro da 16 pollici con processore M1 dispone di 16GB di RAM e un SSD da 1TB. Lo schermo è spettacolare così come iol sistema di altoparlanti. Oggi è disponibile a soli 1.799 euro con uno sconto del 37%.

Questo MacBook Pro da 16 pollici con processore M1 ha 16GB di RAM e un SSD da 512GB. Oggi è disponibile su Amazon a soli 1.799 euro con il 31% di sconto.

MacBook Pro (M1, 16 pollici, 16GB RAM, 512GB SSD)

Questo MacBook Pro da 16 pollici è provvisto di un processore M1, 16GB di RAM e un SSD da 512GB. In occasione del Prime Day è disponibile su Amazon a soli 1.799 euro con il 31% di sconto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.