MacBook Air: OFFERTISSIMA BLACK FRIDAY al 15% in meno per poco tempo!

In questi ultimi giorni di Black Friday, Amazon ci stupisce con un’offerta eccezionale: il nuovissimo Apple 2023 MacBook Air con chip M2 è disponibile a soli 1.449,00€, con uno sconto del 12%! È un’opportunità da non perdere per chi desidera unire prestazioni di alto livello e design all’avanguardia.

Specifiche Tecniche di Spicco

Il MacBook Air 2023 si distingue per alcune caratteristiche tecniche di rilievo:

Display Liquid Retina : Un ampio schermo da 15,3 pollici con tecnologia IPS e una risoluzione nativa di 2880×1864 pixel. La luminosità di 500 nit e l’ampia gamma cromatica (P3) assicurano immagini vivide e dettagliate.

: Un ampio schermo da 15,3 pollici con tecnologia IPS e una risoluzione nativa di 2880×1864 pixel. La luminosità di 500 nit e l’ampia gamma cromatica (P3) assicurano immagini vivide e dettagliate. Chip Apple M2 : Questo potente chip include una CPU 8-core con 4 core di performance e 4 di efficienza, una GPU 10-core e un Neural Engine 16-core. Con 100 GBps di banda di memoria, garantisce prestazioni eccezionali sia per il lavoro che per l’intrattenimento.

: Questo potente chip include una CPU 8-core con 4 core di performance e 4 di efficienza, una GPU 10-core e un Neural Engine 16-core. Con 100 GBps di banda di memoria, garantisce prestazioni eccezionali sia per il lavoro che per l’intrattenimento. Batteria a Lunga Durata : Fino a 18 ore di riproduzione film e 15 ore di navigazione web in wireless, ideale per chi è sempre in movimento.

: Fino a 18 ore di riproduzione film e 15 ore di navigazione web in wireless, ideale per chi è sempre in movimento. Connettività Avanzata: Include una porta MagSafe 3 per la ricarica, un jack per cuffie da 3,5 mm e due porte Thunderbolt / USB 4 per una vasta gamma di opzioni di connessione.

Perché Acquistare il MacBook Air 2023

Questo MacBook Air non è solo un dispositivo potente, ma anche un simbolo di eleganza e innovazione. Con il suo design sottile e leggero, è perfetto per professionisti, studenti e creativi che necessitano di un computer portatile performante e affidabile. La compatibilità con iPhone e iPad lo rende ancora più versatile, facilitando la sincronizzazione e la condivisione tra dispositivi.

Non Lasciarti Sfuggire Questa Occasione!

Acquista ora e inizia a vivere un’esperienza tecnologica senza precedenti!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.