MacBook Air M2: SCONTO immediato 330€ su Amazon

Altro che Sconto Educational e Black Friday. Su Amazon, il MacBook Air con chip M2 è scontato di ben 330€ rispetto al prezzo di listino. Un notebook dal design inconfondibile e leggero, e prestazioni da top di gamma: lo paghi solo 1.549€ invece di 1.879€ . In pratica parliamo di uno sconto secco del 18%. Il modello in offerta è quello in Grigio Siderale.

Il nuovo MacBook Air è stato progettato per essere incredibilmente portatile, grazie al suo design assurdamente sottile e al peso di soli 1,24 kg.

Dotato della nuovissima CPU 8-core, una GPU 10-core e 8GB di memoria unificata, il MacBook Air con i superpoteri di M2, offre prestazioni efficienti e veloci.

Con una durata della batteria fino a 18 ore, il chip Apple M2 ti sta dietro giorno e notte. Lo spettacolare display Liquid Retina da 13,6″ con ampia gamma cromatica P3, più di 500 nit di luminosità e 1 miliardo di colori, offre immagini brillanti e dettagli incredibili.

La videocamera FaceTime HD a 1080p, i tre microfoni in array e il sistema audio a quattro altoparlanti con audio spaziale rendono il MacBook Air una gioia per gli occhi e per le orecchie.

Le tante opzioni di connettività, come la porta di ricarica MagSafe, due porte Thunderbolt e un jack per cuffie, lo rendono estremamente versatile.

Grazie alla sua facilità d’uso e alla compatibilità con tutti i dispositivi Apple, il tuo Mac ti farà sentire a casa fin dal primo istante.

Il MacBook Air è stato progettato per durare, con un guscio unibody interamente in alluminio straordinariamente durevole e aggiornamenti software periodici per mantenere tutto al sicuro e in perfetta efficienza anno dopo anno.

Il Mac è compatibile con le app che usi ogni giorno, tra cui Microsoft 365, Zoom e molte delle tue app preferite per iPhone e iPad. Con l’acquisto del tuo MacBook Air hai fino a 90 giorni di supporto tecnico gratuito e una garanzia limitata di un anno, ma puoi scegliere AppleCare+ per estendere la copertura.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.