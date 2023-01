Non siamo al minimo storico, è vero, ma uno sconto di 170 euro resta comunque interessante. Il MacBook Air con chip M2 è tra i migliori dispositivi tech del 2022 e oggi puoi completare l’acquisto a 1.359 euro, ovvero 170 euro in meno rispetto al prezzo di listino suggerito da Apple. La promo riguarda la configurazione con 8GB di RAM, 256GB di archiviazione SSD e colorazione Grigio Siderale.

Ti ricordo che puoi anche scegliere di pagare a rate, tramite l’apposito servizio Amazon e senza costi aggiuntivi o nascosti. In totale sono 5 rate da 271,80 euro l’una.

MacBook Air 2022: non c’è solo la potenza dell’M2

L’ultimo MacBook Air è fenomenale: riprogettato attorno al nuovo chip M2, è incredibilmente sottile (1,13 cm), e il suo robusto guscio in alluminio (riciclato!) racchiude performance ed efficienza straordinarie. E poi è anche super leggero, solo 1,24 kg. Il display Liquid Retina da 13,6 pollici è il più grande e luminoso mai visto su un MacBook Air, e supporta un miliardo di colori. Il testo è ultradefinito, e foto e film sono più vividi e brillanti, con un contrasto elevato e dettagli nitidissimi. Con la videocamera FaceTime HD a 1080p e tre microfoni in array darai sempre il meglio di te nelle videochiamate. E il sistema audio a quattro altoparlanti con audio spaziale ti dà un suono pieno e avvolgente. MacBook Air è una gioia per gli occhi e per le orecchie.

E che dire dell’M2. La CPU 8-core ha la potenza per fare tutto ciò che vuoi alla massima velocità, mentre la GPU a 8-core permette di creare immagini e animazioni da lasciare tutti a bocca aperta. Il Media Engine ad alte prestazioni gestisce più stream di video ProRes 4K e 8K in contemporanea, e la batteria dura fino a 18 ore, per lavorare o giocare dal mattino alla sera. E in questo affiatato team di lavoro si inseriscono alla perfezione 8GB di memoria unificata e 256GB di archiviazione SSD.

Comoda e silenziosa, ora la Magic Keyboard ha una fila di tasti funzione di dimensioni standard per accedere ai controlli e alle scorciatoie che usi più spesso. Il Touch ID ti permette di sbloccare il Mac, inserire password e pagare i tuoi acquisti in sicurezza con un solo tocco. E il trackpad Force Touch più grande è perfetto per lavorare con precisione.

Il connettore MagSafe magnetico si aggancia in un attimo e si sgancia all’istante se inciampi nel cavo, così il tuo MacBook Air non rischia capitomboli. Ci sono due porte Thunderbolt per collegare e ricaricare rapidamente dispositivi ad alta velocità, o per usare un monitor fino a 6K. E il comodo jack per cuffie funziona anche con i modelli ad alta impedenza.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.