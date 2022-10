Il MacBook Air con processore M2, senza troppi giri di parole, è una macchina fantastica. La potenza straordinaria è assicurata dal chip M2 (l’ultimo lanciato da Apple) e il look è davvero stupendo, in linea con la filosofia di design che il colosso di Cupertino ha sposato ormai da qualche anno. Come dici? Lo hai aggiunto alla lista dei desideri e stai aspettando l’offerta giusto per concludere l’acquisto? Sei fortunato, perché in queste ore lo puoi acquistare su Amazon al prezzo scontato di 1.299 euro. Si tratta di uno sconto di 230 euro che porta il MacBook Air 2022 al suo nuovo minimo storico. E ti ricordo che puoi anche optare per il pagamento a rate utilizzando il servizio offerto gratuitamente da Amazon: 5 rate da 259,80 euro al mese.

MacBook Air 2022: tutta la filosofia di Apple in un solo dispositivo

L’ultimo MacBook Air è stato progettato attorno al nuovo chip M2, è super sottile (1,13 cm) e il suo robusto guscio in alluminio (riciclato!) racchiude performance ed efficienza straordinarie. E poi è anche super leggero, solo 1,24 kg. Il display è assolutamente fantastico: è un Liquid Retina da 13,6″, il più grande e luminoso mai visto su un MacBook Air, e supporta un miliardo di colori. Il testo è ultradefinito, e foto e film sono più vividi e brillanti, con un contrasto elevato e dettagli nitidissimi. Per quanto riguarda il comparto multimediale, con la videocamera FaceTime HD a 1080p e tre microfoni in array le tue videochiamate saranno sempre al top. E cosa dire del sistema audio a quattro altoparlanti con audio spaziale? Che ti dà un suono pieno e avvolgente.

Come suggerito poco fa, c’è una grande novità sotto la scocca: il nuovo processore M2 con CPU 8‑core ha la potenza per fare di più a tutta velocità, e con la GPU a 8‑core permette di creare immagini e animazioni mozzafiato. Il tutto senza inficiare le prestazioni della batteria, che dura fino a 18 ore, per lavorare o giocare dal mattino alla sera. E in questo affiatato team di lavoro si inseriscono alla perfezione 8GB di memoria unificata e 256GB di archiviazione SSD.

Comoda e silenziosa, ora la Magic Keyboard ha una fila di tasti funzione di dimensioni standard per accedere ai controlli e alle scorciatoie che usi più spesso. Il Touch ID ti permette di sbloccare il Mac, inserire password e pagare i tuoi acquisti in sicurezza con un solo tocco. E il trackpad Force Touch più grande è perfetto per lavorare con precisione.

Il connettore MagSafe magnetico si aggancia in un attimo e si sgancia all’istante se inciampi nel cavo, così il tuo MacBook Air non rischia capitomboli. Ci sono due porte Thunderbolt per collegare e ricaricare rapidamente dispositivi ad alta velocità, o per usare un monitor fino a 6K. E il comodo jack per cuffie funziona anche con i modelli ad alta impedenza.

