MacBook Air M2 512GB, 391€ di sconto se lo ordini ORA

Il MacBook Air con chip M2 e 512GB di SSD è ad un prezzo che neppure nei nostri sogni più arditi avremmo sperato di trovare. Non ha disponibilità immediata, e questa è la ragione per cui è super scontato del 21%: ma la logistica Amazon è rapidissima e di sicuro tornerà disponibile entro poche ore (solo che poi, i prezzi aumenteranno). Acquistalo ora a 1.487€ e risparmi 391€.

Lanciato da pochissimo, questo notebook Apple è uno dei più amati dagli utenti perché include il potente processore M2 (CPU 8-core e GPU a 8-core), e il nuovo look& feel dei Pro.

Ed è semplicemente incredibile che tu lo possa acquistare su Amazon a1.487€ oppure a rate da 297€ per 5 mesi. Si tratta di uno sconto di quasi 400€ che lo rende super appetibile. Il modello in sconto è quello Argento.

Riprogettato attorno al nuovo chip M2, è sottile (1,13 cm) ma incredibilmente robusto grazie al guscio in alluminio che pesa solo solo 1,24 kg. Insomma è anche leggerissimo.

Vanta un bellissimo display Liquid Retina da 13,6″ ultradefinito e brillante, con supporto per oltre un miliardo di colori. La videocamera FaceTime HD a 1080p è corroborata da tre microfoni in array che consentono di farsi capire alla perfezione durante le videochiamate di svago o di lavoro. E il sistema audio a quattro altoparlanti include anche l’audio spaziale per restituirti un suono pieno e avvolgente.

Il Media Engine ad alte prestazioni integrato nel processore gestisce più stream di video ProRes 4K e 8K in contemporanea, e la batteria dura fino a 18 ore, per poter lavorare o giocare fino a sera. E in questo affiatato team di lavoro si inseriscono alla perfezione 8GB di memoria unificata e 512GB di archiviazione SSD.

Comoda e silenziosa, ora la Magic Keyboard ha una fila di tasti funzione di dimensioni standard per accedere ai controlli e alle scorciatoie che usi più spesso. Senza dimenticare però il Touch ID che consente di sbloccare il Mac, autorizzare le operazioni o effettuare acquisti con tutta la sicurezza del riconoscimento biometrico.

Il connettore MagSafe magnetico si aggancia in un attimo e si sgancia all’istante se inciampi nel cavo, così il tuo MacBook Air non rischia capitomboli. Infine, include due porte Thunderbolt per collegare e ricaricare rapidamente dispositivi ad alta velocità, o per usare un monitor fino a 6K. E il comodo jack per cuffie funziona anche con i modelli ad alta impedenza.