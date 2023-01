A distanza di poche ore dalla bomba sganciata da eBay, arriva la risposta di Amazon. Ed è solo un bene per tutti i consumatori, per coloro che desiderano mettere le mani su uno dei migliori portatili in circolazione. Risparmiando, ovviamente. Il MacBook Air con chip M1 non avrà il design con “notch” dell’ultimo modello, ma in quanto a prestazioni è davvero un campione. Provare per credere. Lo puoi acquistare su Amazon a 899€, ovvero 330€ in meno rispetto al prezzo di listino. Lo sconto è valido anche in caso di pagamento a rate (5 da 179,90€ al mese).

MacBook Air con tutta la potenza del chip M1: che offerta su Amazon!

Il MacBook Air con chip M1 è un notebook ultraportatile e soprattutto potente e veloce. È munito di uno splendido display Retina da 13,3″, che garantisce immagini con un livello di dettaglio incredibile, testo nitido e definito e coloro ancora più brillanti. Una volta acceso, noterai la totale assenza di rumori in sottofondo: questo Air è privo di ventole, ed è quindi perfettamente silenzioso.

Tutto gira in modo fluido e senza intoppi grazie al chip M1, realizzato da Apple in quel di Cupertino. È stato creato apposta per il Mac e integra CPU, GPU, Neural Engine, I/O e tanto altro su un unico, minuscolo circuito (parliamo di 16 miliardi di transistor).

È pronto ad affrontare anche le sfide più impegnative, come il montaggio video professionale e i giochi più adrenalinici. Il chip Apple M1 con CPU 8-core offre prestazioni fino a 3,5 volte più veloci rispetto alla generazione precedente, consumando meno energia.

