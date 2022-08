MacBook Air M1 256GB scende sotto i 999€!

Non serve essere studenti per approfittare di questo ottimo sconto del 19% sul MacBook Air M1. Grazie all’offerta di oggi di Amazon, il prezzo da 1.229€ a 999€ con disponibilità immediata.

L’offerta riguarda il MacBook Air M1 con 8GB di RAM e 256GB di archiviazione SSD in versione Oro. E non ti va di pagare l’intera somma tutta insieme, puoi optare per la convenientissima soluzione in 5 rate offerta da Amazon, senza costi aggiuntivi o nascosti: 199€ al mese per 5 mesi.

Il MacBook Air con chip M1 è il laptop più leggero e portatile di Cupertino, una piuma e dal design compatto, ma potente e veloce. Dispone di un eccellente display Retina da 13,3″ e di un sistema di raffreddamento passivo totalmente privo di ventole, e dunque incredibilmente silenzioso.

Il chip M1 è lo stesso che trovi anche sui MacBook Pro, iMac e su iPad Pro. Progettato per il Mac, integra CPU, GPU, Neural Engine, I/O e tanto altro per prestazioni super.

E poi, a questo prezzo, è ancora più irresistibile. Se insomma avevi una mezza idea di cambiare il portatile, questa potrebbe essere l’occasione che desideravi. Attualmente, il colore Oro è quello che costa meno: solo 999€ incluse spedizioni rapide Prime e tutta la serenità di acquistare da Amazon.