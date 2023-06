MacBook Air da 15 pollici: lo smontaggio rivela alcune modifiche rispetto al modello da 13 pollici

Il MacBook Air da 15 pollici di Apple si differenzia dalla sua controparte da 13 pollici non solo per la dimensione dello schermo, ma anche per alcune sottili modifiche interne. Uno smontaggio dettagliato ha rivelato che, nonostante le somiglianze esterne, ci sono alcune differenze degne di nota tra i due modelli.

MacBook Air da 15 pollici, quali saranno le principali differenze rispetto alla controparte da 13 pollici

Lo smontaggio, pubblicato da iFixit su YouTube, ha dimostrato che il MacBook Air da 15 pollici viene smontato nello stesso modo del modello da 13 pollici, utilizzando viti e clip identiche. Una volta aperto, l’hardware interno appare molto simile a quello del modello da 13 pollici, con una piccola eccezione: il MacBook Air da 15 pollici presenta una configurazione degli altoparlanti leggermente diversa, in quanto il modello più grande ne ha una quantità maggiore.

L’esperienza di smontaggio è stata definita “miserabile”, con i componenti assemblati e sovrapposti in un intricato “labirinto”, rendendo la rimozione della batteria e l’estrazione della scheda logica una sfida ardua. La scheda logica stessa presenta “praticamente le stesse cose” rispetto alla versione da 13 pollici.

Durante lo smontaggio, si è notato che l’uso delle strisce adesive per mantenere la batteria in posizione potrebbe non essere necessario, dato che molti altri componenti mantengono già le celle in posizione. La batteria del MacBook Air da 15 pollici è una costruzione da 66,5 Wh, con una grande sezione di celle affiancata da quattro celle più piccole. Si ritiene che questa configurazione sia stata adottata per consentire alla funzione di ricarica rapida di lavorare a piena capacità, poiché più celle vengono caricate contemporaneamente.

Complessivamente, il MacBook Air da 15 pollici ottiene un punteggio di 3 su 10 nella scala di “riparabilità” di iFixit. Sebbene Apple possa guadagnare altri due punti per le parti e la fornitura manuale, il punteggio viene trattenuto a causa del “programma di rilascio inaffidabile” dell’azienda.

Questo smontaggio offre uno sguardo dettagliato all’interno del MacBook Air da 15 pollici e fornisce informazioni interessanti sulle differenze rispetto al modello da 13 pollici.