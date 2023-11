MacBook Air 2022 in offerta su eBay: usa questo CODICE SCONTO!

Sei alla ricerca di un laptop che unisca design, potenza e innovazione? Il nuovissimo Apple MacBook Air 2022 è ora disponibile su eBay a un prezzo eccezionale di 1.064,90€ con il codice sconto NOVEDAYS che ti permette di risparmiare 75€. Questa offerta rappresenta un’opportunità imperdibile per portare a casa l’ultima frontiera della tecnologia Apple a un prezzo vantaggioso.

MacBook Air 2022 a soli 1.064,90€ usando il codice sconto NOVEDAYS

Il MacBook Air 2022 è una vera e propria meraviglia tecnologica. Dotato del nuovissimo chip M2 con 8 core CPU e 8 core GPU, offre prestazioni strabilianti in qualsiasi compito, dalla navigazione web all’editing video. La sua capacità di multitasking, unita a una batteria che garantisce un’autonomia senza precedenti, lo rende perfetto per professionisti e studenti sempre in movimento.

Lo schermo Retina da 13,6 pollici con tecnologia True Tone offre colori vividi e dettagli cristallini, ideale per chi ama godersi contenuti multimediali di alta qualità o lavorare con grafica ad alta definizione. Inoltre, il suo design sottile e leggero, caratteristico dei prodotti Apple, lo rende estremamente portatile senza compromettere la robustezza e la qualità costruttiva.

Il MacBook Air 2022 dispone di una varietà di porte, tra cui Thunderbolt/USB 4, che permettono connessioni ad alta velocità e il collegamento a una vasta gamma di dispositivi. Inoltre, grazie al Wi-Fi 6 e al Bluetooth 5.0, potrai godere di una connettività wireless veloce e affidabile.

Acquistare un MacBook Air 2022 a questo prezzo è un’occasione rara. Il codice sconto NOVEDAYS ti permette di risparmiare ulteriori 75€ sul prezzo, rendendo questa offerta unica nel suo genere. Non aspettare che questa offerta scada o che le scorte si esauriscano. Visita subito la pagina eBay e aggiungi il MacBook Air 2022 al tuo carrello per entrare nel futuro dell’informatica con stile e potenza. Agisci ora e unisciti al mondo Apple con questa offerta imperdibile!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.