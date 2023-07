MacBook Air 2022 con chip M2: oggi lo paghi 160 EURO IN MENO, corri su Amazon!

Se hai bisogno di un nuovo laptop adatto sia a lavoro che per l’intrattenimento quotidiano, abbiamo quello che fa per te! Oggi il nuovo MacBook Air 2022 con chip M2 è disponibile su Amazon con uno sconto del 14% quindi a soli 999,99 euro.

Questo computer è un’ottima scelta per chiunque sia alla ricerca di un dispositivo veloce, affidabile e leggero. Procedendo oggi stesso con l’ordine potrai risparmiare addirittura 160 euro sul prezzo di listino. Corri su Amazon, l’occasione è davvero unica!

MacBook Air 2022 con chip M2: tutte le specifiche tecniche

Il MacBook Air 2022 con chip M2 è dotato di un display Liquid Retina da 13,6 pollici, 8GB di RAM e 256GB di archiviazione SSD storage. La tastiera è retroilluminata, il che significa che potrai lavorare anche in ambienti con poca luce. Il colore Mezzanotte dona al laptop un aspetto elegante.

Il chip M2 è uno dei principali vantaggi del MacBook Air 2022. Questo processore è stato progettato da Apple per offrire prestazioni eccezionali, velocità e affidabilità. Grazie al chip M2, il MacBook Air 2022 è in grado di gestire facilmente compiti impegnativi come il rendering dei video, la modifica delle immagini e molto altro ancora.

Il MacBook Air 2022 ha anche una durata della batteria impressionante, fino a 18 ore di navigazione web e fino a 15 ore di riproduzione video. Ciò significa che potrai lavorare tutto il giorno senza doverti preoccupare di dover ricaricare il tuo laptop.

Il display Liquid Retina da 13,6 pollici del pc è una delle sue caratteristiche più sorprendenti. Con colori nitidi e vivaci, il display rende l’esperienza di utilizzo del laptop ancora più piacevole. Inoltre, la tastiera retroilluminata rende facile lavorare anche in ambienti con poca luminosità.

Il dispositivo è anche molto leggero, pesando solo 1,29 kg, il che lo rende facile da trasportare ovunque tu vada. E grazie al suo design elegante e moderno, il MacBook Air 2022 è anche un oggetto di grande stile.

Ad oggi il MacBook Air 2022 con chip M2 è disponibile su Amazon con uno sconto del 14% quindi a soli 999 euro. L’occasione è imperdibile!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.