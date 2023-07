MacBook Air 2022 con chip M2: con Amazon RISPARMI 150 EURO (solo OGGI!)

Amazon ha appena lanciato una mega offerta sul laptop più desiderato sul mercato in questo momento! Si tratta dell’Apple MacBook Air 2022 con chip M2, oggi disponibile al prezzo bomba di soli 1.199 euro con uno sconto dell’11%!

Questo pc portatile rappresenta il futuro della tecnologia e ti offre prestazioni e funzionalità all’avanguardia. Se procedi oggi stesso con l’ordine potrai risparmiare 150 euro sul prezzo di listino, oltre a pagare in piccole e comode rate con Cofidis al check-out. Cosa aspetti?

Apple MacBook Air 2022 con chip M2: il laptop dei tuoi sogni a mini prezzo

L’Apple MacBook Air 2022 con chip M2 è un concentrato di potenza e innovazione. Il suo processore M2 offre prestazioni eccezionali, garantendo una velocità e una reattività senza pari. Sarai in grado di eseguire le applicazioni più esigenti e multitasking senza problemi, godendo di un’esperienza fluida e senza rallentamenti.

Il design sottile e leggero del MacBook Air lo rende estremamente portatile, perfetto per chi è sempre in movimento. Con un peso di soli 1,29 kg e uno spessore di soli 1,61 cm, potrai portarlo ovunque con te senza fatica. È il compagno ideale per i professionisti, gli studenti e gli appassionati di tecnologia che desiderano la massima portabilità senza sacrificare le prestazioni.

Lo schermo Retina da 13,3 pollici con tecnologia True Tone offre una qualità visiva sorprendente. Grazie alla risoluzione di 2560 x 1600 pixel, ogni dettaglio sarà nitido e i colori saranno vividi e realistici. Goditi un’esperienza visiva coinvolgente e immersiva mentre lavori, guardi film o crei contenuti.

La batteria del MacBook Air 2022 è altamente efficiente, offrendo fino a 18 ore di autonomia con un’unica carica. Potrai lavorare, studiare o divertirti senza preoccuparti di dover ricaricare frequentemente il tuo dispositivo. Questo ti permetterà di essere produttivo per tutto il giorno, ovunque tu sia.

Il MacBook Air è dotato di un sistema di sicurezza avanzato, grazie al sensore di impronte digitali Touch ID integrato nel tasto di accensione. Sarai in grado di sbloccare il tuo laptop in modo rapido e sicuro, senza dover digitare una password. I tuoi dati saranno protetti e solo tu avrai accesso al tuo dispositivo.

Non perdere l’opportunità di acquistare l’Apple MacBook Air 2022 con chip M2 a soli 1.199€ con uno sconto dell’11% su Amazon. Sfrutta questa occasione per migliorare la tua produttività, la tua creatività e il tuo divertimento!

