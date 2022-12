Non serve essere studenti per approfittare di questo ottimo sconto esagerato sul MacBook Air M1 colore Argento. Grazie all’offerta di oggi di Amazon Warehouse (fai clic qui se non sai cos’è), il prezzo passa da 1.229€ a soli 972€ con disponibilità immediata. Anche a rate da 194€/mese per 5 mesi.

Perché Scegliere MacBook Air M1

L’offerta della giornata riguarda il MacBook Air M1 con 8GB di RAM e 256GB di archiviazione SSD in versione Argento. Il chip è quello più performante con CPU 8-core (4 performance core e 4 efficiency core) e Neural Engine 16-core.

Il MacBook Air con chip M1 è il laptop più leggero e facile da trasportare di Cupertino, è e veloce ma dotato di un design snello e sottile. Dispone di un eccellente display Retina da 13,3″ e di un sistema di raffreddamento passivo totalmente privo di ventole, e dunque è anche molto, molto silenzioso.

Il chip M1 è lo stesso che trovi anche sui MacBook Pro, iMac e su iPad Pro. Progettato per il Mac, integra CPU, GPU, Neural Engine, I/O e tanto altro per prestazioni al top.

E poi, a questo prezzo, è ancora più irresistibile. Se insomma avevi una mezza idea di cambiare il portatile, questa potrebbe essere l’occasione che desideravi. Attualmente, il colore Oro è quello che costa meno: solo 972€ incluse spedizioni rapide Prime e tutta la serenità di acquistare da Amazon. Non è il minimo storico, ma al momento ci sono pochissimi esemplari in giro, e dunque se hai urgente bisogno di cambiare computer l’offerta è comunque molto interessante.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.