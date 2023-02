Ebbene sì, è proprio lui, è il computer desktop che non ha rivali sul mercato. Si tratta del Mac Studio, ora in offerta su eBay a 2.015€. Certo, il prezzo è abbastanza alto, ma il Mac Studio – in questo caso con M1 Max e 32/512GB – non è un computer per tutti. Oltre allo sconto di 306€ già applicato, ottieni un ulteriore sconto di 100€ utilizzando il codice CASA23 al momento del checkout.

L’articolo è venduto da Monclick Italia, rivenditore professionale con feedback positivo al 95,7% (basato su oltre 240mila recensioni). La spedizione, poi, è gratuita.

Mac Studio

Il Mac Studio, come dichiarato da Greg Joswiak (Senior Vice President of Worldwide Marketing di Apple), è un computer senza compromessi, rappresenta una rivoluzione per tutto il settore.

Con le incredibili prestazioni rese possibili dai chip M1 Max e M1 Ultra, l’ampia gamma di opzioni di connettività, e un design compatto in cui tutto è a portata di mano, Mac Studio inaugura una nuova era per i computer desktop

Garantisce il meglio in prestazioni (con i chip M1 Max e M1 Ultra), connettività e capability. Il tutto in un prodotto dalle dimensioni contenute (19,7 x 19,7 x 9,4 cm), da posizionare sulla propria scrivania senza occupare troppo spazio.

Ad un primo sguardo, il nuovo computer desktop si presenta come un Mac Mini più alto. Questo incremento delle dimensioni è dovuto al sistema per la dissipazione del calore.

Lo speciale sistema con ventole su due lati, i canali dei flussi d’aria accuratamente posizionati e le oltre 4.000 perforazioni sul retro e sul fondo dello chassis guidano l’aria attraverso i componenti interni e raffreddano i chip ad alte prestazioni. Grazie all’efficienza del chip Apple, Mac Studio è incredibilmente silenzioso anche con i carichi di lavoro più pesanti.

Sulla scocca posteriore spiccano numerose porte: quattro Thunderbolt 4, una 10Gb Ethernet, due USB-A, una HDMI e un jack audio professionale per cuffie ad alta pendenza o altoparlanti amplificati esterni. Passando alla parte frontale, troviamo due USB-C (che nel caso della configurazione con il chip M1 Ultra diventano Thunderbolt 4), e un slot per schede SD.

È possibile utilizzare il Mac Studio con quattro Pro Display XDR e un televisore 4K. In contemporanea, ovviamente.

Prestazioni

Relativamente alla CPU e GPU, i modelli con M1 Max e M1 Ultra sbaragliano non solo la concorrenza, ma anche alcune delle macchine Apple più potenti. Durante l’evento sono stati diversi i confronti proposti, con percentuali davvero sbalorditive.

