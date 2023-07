Mac mini M3, MacBook Pro 14" e 16" non saranno ancora disponibili in autunno

Secondo un recente rapporto, la tanto attesa nuova generazione di Mac dotati di chip M3 di Apple potrebbe non includere alcuni modelli molto attesi. Mac mini, MacBook Pro da 14 pollici e MacBook Pro da 16 pollici, inizialmente previsti per l’autunno, sembrano essere stati rinviati e potrebbero arrivare solo più tardi di quanto previsto.

Mac Mini M3 e MacBook Pro 14″ e 16″ potrebbero non arrivare a breve

Apple è pronta a lanciare il suo nuovo chip M3 entro l’autunno, introducendo i primi modelli di Mac che lo utilizzeranno. L’arrivo di nuovi chip Apple Silicon è sempre un momento atteso con ansia dagli appassionati di tecnologia, poiché portano miglioramenti significativi in termini di prestazioni ed efficienza energetica. Tuttavia, questa volta sembra che alcuni modelli di Mac potrebbero non ricevere l’aggiornamento M3 insieme agli altri.

Mac mini M3 potrebbe essere ritardato

Di solito, il Mac mini è uno dei primi modelli a ricevere la nuova generazione di chip Apple Silicon, ma secondo Mark Gurman di Bloomberg, potrebbe esserci un ritardo nel lancio del Mac mini M3. Gurman, scrivendo nella sua newsletter “Power On,” sottolinea che è probabile che una versione M3 del Mac mini arrivi, ma potrebbe essere trattenuta fino alla fine del 2024. Questo sarebbe un ritardo significativo rispetto alle aspettative iniziali degli utenti che si aspettavano l’arrivo del Mac mini M3 già in autunno.

MacBook Pro 14″ e 16″: rinviati anche loro

Non solo il Mac mini, ma anche i MacBook Pro da 14 pollici e da 16 pollici sembrano essere stati colpiti dal ritardo. Questi modelli, che sarebbero stati equipaggiati con i chip M3 Pro e M3 Max, non saranno disponibili nelle versioni di ottobre come inizialmente previsto. Secondo Gurman, il lancio di questi MacBook Pro potrebbe avvenire solo a metà del 2024, in una fase successiva del ciclo di aggiornamento.

Nonostante i ritardi, ci sono comunque alcuni modelli che potrebbero essere parte della prima ondata di Mac dotati di chip M3. Gurman ritiene che un MacBook Pro da 13 pollici con M3 sarà disponibile insieme a un aggiornamento del MacBook Air da 13 pollici e un iMac da 24 pollici. Questi modelli sembrano essere tra i candidati rimasti per ricevere il chip M3 inizialmente, offrendo nuove opzioni e miglioramenti prestazionali per gli utenti.

Sebbene il lancio dei nuovi chip M3 di Apple sia ancora una fonte di grande attesa, i ritardi nel rilascio di alcuni modelli di Mac potrebbero deludere alcuni utenti. Il Mac mini, insieme ai MacBook Pro da 14 pollici e 16 pollici, sembrano essere stati posticipati rispetto alle aspettative originali. Tuttavia, i candidati rimasti, tra cui un MacBook Pro da 13 pollici, un MacBook Air da 13 pollici e un iMac da 24 pollici, potrebbero ancora offrire eccellenti prestazioni grazie al chip M3.