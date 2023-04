Non dovresti assolutamente farti sfuggire l’attuale promo sulla Logitech StreamCam, una webcam con risoluzione Full HD e a 60fps ideale per le dirette streaming su YouTube e Twitch (ma anche per più semplici videochiamate e videoconferenze). La sua scheda tecnica è impressionante, ecco perché il suo prezzo di listino supera i 160 euro. Fortuna però che oggi è attivo uno sconto del 50% che fa crollare la somma da investire a soli 81,99€, spedizione inclusa.

Logitech StreamCam è la webcam FHD a 60fps più amata su Amazon: lo sconto è del 50%

La StreamCam di Logitech trasmette video in Full HD a 60 ‎fotogrammi al secondo su qualsiasi piattaforma tu abbia intenzione di utilizzare. Si collega al dispositivo tramite USB-C ed è perfettamente compatibile sia con Microsoft che macOS.

L’accessorio supporta il tracciamento del volto intelligente (tecnologia Logitech Capture), che si traduce in una messa a fuoco accurata così da far sembrare i tuoi video professionali e sempre definiti.

L’obiettivo in vetro premium di StreamCam offre immagini fedeli e accattivanti caratterizzate da dettagli nitidi. Grazie all’ampio campo visivo di 78 gradi, sarai sempre in primo piano.

Prima dei saluti, ti ricordo che lo sconto del 50% potrebbe avere breve durata. Ti consiglio dunque di approfittarne subito, così da evitare brutte sorprese nelle prossime ore.

