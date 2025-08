Logitech MX Keys S: la tastiera top ora in offerta a un prezzo da non lasciarsi sfuggire

Prestazioni, affidabilità e un prezzo che non lascia scampo all’indecisione: oggi la Logitech MX Keys S si impone come la scelta più intelligente per chi cerca una tastiera wireless di alto livello, senza compromessi e senza svuotare il portafoglio. Su Amazon è in corso una delle offerte più vantaggiose dell’anno: ben 40 euro di risparmio rispetto al prezzo di listino, portando la cifra finale a soli 89,90 euro invece di 129 euro. È l’occasione perfetta per chi desidera dare una svolta alla propria postazione di lavoro o studio, puntando su un accessorio che coniuga comfort, funzionalità avanzate e una versatilità fuori dal comune. In un mercato sempre più affollato di proposte, la Logitech MX Keys S spicca per la sua capacità di adattarsi a qualsiasi esigenza professionale, offrendo un’esperienza di digitazione superiore grazie ai tasti sferici sagomati che rendono ogni battuta fluida, precisa e silenziosa. Il profilo sottile e l’angolazione ergonomica riducono la fatica anche nelle sessioni più lunghe, mentre la struttura robusta garantisce una solidità tangibile sotto le dita.

Il vero punto di forza di questa tastiera non si limita al design, ma si esprime in una serie di funzioni che la rendono il partner ideale per chi lavora con più dispositivi. La compatibilità universale permette di collegare simultaneamente fino a tre device tramite Bluetooth o ricevitore USB Logi Bolt, passando da Windows a macOS, da Linux a Chrome OS fino a iPadOS con un semplice tocco. Ma c’è di più: l’app Logi Options+ apre la strada all’automazione, consentendo di programmare “smart actions” personalizzate che velocizzano le attività ripetitive, trasformando la produttività quotidiana in un’esperienza su misura. La retroilluminazione intelligente si attiva all’avvicinarsi delle mani e si adatta in tempo reale alla luce dell’ambiente, regalando sempre la massima visibilità senza sprechi di energia. E parlando di autonomia, la Logitech MX Keys S non delude: fino a 10 giorni di utilizzo intenso con retroilluminazione, oppure ben 5 mesi disattivandola, il tutto con una ricarica rapida tramite USB-C.

Un investimento intelligente, anche per l’ambiente

Acquistare la Logitech MX Keys S oggi significa scegliere un prodotto che pensa anche al futuro, grazie all’impiego di plastica riciclata post-consumo (26% nella versione grafite, 11% in quella grigio chiaro), senza rinunciare a un layout QWERTY italiano immediatamente familiare e a dimensioni ottimali (43,02 x 13,16 x 2,05 cm, 810 grammi) che garantiscono il perfetto equilibrio tra portabilità e stabilità. L’integrazione con altri dispositivi Logitech, come il mouse Master 3S, permette di trasferire testi e file tra computer diversi in modo semplice e intuitivo, ottimizzando la collaborazione e la gestione dei progetti. Se cerchi un alleato affidabile, versatile e pronto a rivoluzionare la tua esperienza digitale, la Logitech MX Keys S è la risposta che stavi aspettando. Approfitta subito dell’offerta: occasioni così non capitano tutti i giorni!

