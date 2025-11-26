Logitech MX Keys Mini a meno di 62 euro, il Black Friday che ci piace

Con la settimana del Black Friday Amazon, arriva un incredibile sconto del 52% su una tastiera di grandissima qualità. Parliamo della Logitech MX Keys Mini, che passa da €129,00 a soli €61,29. Se non la conosci, si tratta di una tastiera compatta che non scende a compromessi sulla qualità costruttiva né sull’esperienza di digitazione. Se lavori tra più dispositivi e ami la mobilità senza rinunciare a prestazioni professionali, questa è esattamente quello che stavi cercando. Il peso contenuto di 690 grammi la rende perfetta da infilare in qualsiasi borsa, mentre l’autonomia fino a 10 giorni con retroilluminazione attiva significa che non dovrai ricaricarla costantemente. Che tu sia in ufficio, in viaggio o in una sala conferenze, questa tastiera ti segue senza battute d’arresto. La ricarica USB-C è veloce e moderna, esattamente quello che ci aspettiamo da un dispositivo premium in questa fascia di prezzo.

Design Intelligente e Connettività Senza Limiti

I tasti leggermente concavi si adattano naturalmente alle tue dita, regalandoti quella sensazione di comfort che contraddistingue i veri professionali. La retroilluminazione intelligente non è solo bella esteticamente: reagisce alla presenza delle tue mani e si regola automaticamente in base alla luce ambiente, riducendo anche i consumi energetici. Con connettività multi-dispositivo tramite Bluetooth, puoi passare fluidamente tra smartphone, tablet, laptop e desktop senza riconfigurare nulla. L’integrazione con l’ecosistema Logitech Flow rende tutto ancora più potente: abbina questa tastiera a un mouse MX Master 3 o MX Anywhere 3 e gestisci cursore e digitazione su più computer come se fossero uno solo. I tasti dedicati per dettatura vocale, mute del microfono ed emoji accelerano davvero i tuoi flussi di lavoro quotidiani, che tu stia su Android, iOS, iPadOS, macOS, Windows o Linux.

Sostenibilità e Praticità a Prezzo Conveniente

Nella variante Graphite, il 30% dei materiali plastici proviene da rifiuti post-consumo, dimostrando che questa tastiera non scende a compromessi nemmeno sotto il profilo ecologico. Le dimensioni compatte di 29,59 x 13,19 x 2,09 centimetri garantiscono un’impronta minima sulla scrivania, mentre l’impronta di carbonio di 10,8 kg CO2e rispecchia un impegno concreto verso la sostenibilità. Certo, manca il tastierino numerico, ma per chi non inserisce dati massicci questo non è un problema. L’autonomia varia a seconda di quanto usi la retroilluminazione, ma il valore dichiarato di 10 giorni è già una garanzia solida di affidabilità. Se cerchi qualità costruttiva, design intelligente e la possibilità di lavorare su più piattaforme contemporaneamente a meno di 62 euro, la MX Keys Mini rappresenta il miglior rapporto qualità-prezzo del momento. Non aspettare che l’offerta scada: il modello 920-010489 è disponibile adesso su Amazon con tutte le specifiche tecniche.