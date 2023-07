Localizzatore GPS per cani: VACANZE NO STRESS a soli 34€ su Amazon

Hai mai vissuto l’angoscia di perdere il tuo adorato cane durante una vacanza o una passeggiata? Ora puoi dire addio a queste preoccupazioni grazie al localizzatore GPS per cani in offerta su Amazon. Questo incredibile dispositivo, che di solito costa 49,99€, è disponibile a soli 34,99€ grazie a uno sconto imperdibile del 30%. Non perdere questa occasione per garantire la sicurezza del tuo amico a quattro zampe ovunque tu vada.

La sicurezza del tuo cane è una priorità assoluta, soprattutto quando ti trovi in nuovi luoghi o in vacanza. Con il localizzatore GPS per cani, puoi seguire in tempo reale la posizione del tuo amico a quattro zampe tramite l’applicazione sul tuo smartphone. Non dovrai più preoccuparti di perdere il tuo cane o di non riuscire a trovarlo in caso di fuga.

Specifiche Tecniche del Localizzatore GPS per Cani:

Tracking GPS in Tempo Reale : Grazie al sistema di tracking GPS, puoi seguire la posizione del tuo cane in tempo reale attraverso l’applicazione sul tuo smartphone.

: Grazie al sistema di tracking GPS, puoi seguire la posizione del tuo cane in tempo reale attraverso l’applicazione sul tuo smartphone. Cerca e Trova : Se il tuo cane si allontana troppo, puoi utilizzare la funzione “cerca e trova” per localizzarlo rapidamente e riportarlo al sicuro.

: Se il tuo cane si allontana troppo, puoi utilizzare la funzione “cerca e trova” per localizzarlo rapidamente e riportarlo al sicuro. Geo-Fence Virtuale : Puoi impostare dei confini virtuali e ricevere una notifica sul tuo telefono se il tuo cane esce da quest’area sicura.

: Puoi impostare dei confini virtuali e ricevere una notifica sul tuo telefono se il tuo cane esce da quest’area sicura. Resistente all’Acqua : Il localizzatore GPS per cani è resistente all’acqua, quindi puoi usarlo anche in caso di pioggia o durante passeggiate al mare.

: Il localizzatore GPS per cani è resistente all’acqua, quindi puoi usarlo anche in caso di pioggia o durante passeggiate al mare. Batteria a Lunga Durata: La batteria del dispositivo ha una lunga durata e ti permetterà di monitorare il tuo cane per diverse ore senza doverla ricaricare.

Il localizzatore GPS per cani in offerta su Amazon a soli 34,99€ è l’investimento ideale per garantire la sicurezza del tuo amico a quattro zampe.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.