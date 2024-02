LEGO Bonsai: il perfetto regalo di San Valentino oggi IN SUPER OFFERTA!

Non regalare i soliti fiori e cioccolatini per San Valentino: scegli qualcosa di altrettanto romantico, ma eterno e divertente… ancor meglio se costruito insieme! Stiamo parlando del meraviglioso LEGO Albero Bonsai, oggi in super offerta a soli 38,50€ grazie allo sconto del 18% attivato per te da Amazon in occasione della festa più romantica dell’anno! Scopri le caratteristiche di questo set romanticissimo ed evocativo, e divertiti a costruirlo insieme alla persona amata.

Bellezza orientale in un Bonsai senza tempo che non ti abbandonerà mai

Questo modello di bonsai artificiale della LEGO ha tantissimi pezzetti da costruire: un vaso rettangolare e un supporto a doghe effetto legno a base di mattoncino, con pezzi intercambiabili. Infatti, potrai scegliere fra le classiche foglie verdi e anche i fiori di ciliegio, di un meraviglioso rosa. Questo significa che, anche una volta montato, potrai cambiare l’aspetto del tuo bonsai fra il verde e il rosa dei fiori di ciliegio, distribuendoli come preferiti. Il set farà in ogni caso un figurone, esposto a casa o in ufficio.

Questo set LEGO per adulti offre un’esperienza di assemblaggio appagante e rilassante: i fiori di ciliegio nascondono il design di piccole rane. Alcuni degli elementi del set sono composti da plastica di origine vegetale, con canna da zucchero reperita in modo sostenibile. Questo bonsai artificiale rappresenta un’idea regalo unica per ogni occasione: per il compleanno di una persona cara, per un’anniversario importante, per la moglie o il marito, per l’inaugurazione di casa o per gli appassionati di fiori.

Cogli al volo l’occasione e acquista LEGO Bonsai a soli 38,50€ grazie allo sconto del 18% riservato per te da Amazon.

