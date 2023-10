LEGO Avventure di Mario a soli 42,55€ grazie al DOPPIO SCONTO

Attenzione appassionati di LEGO e fan di Super Mario: l’emozionanteset LEGO 71360 Super Mario Avventure di Mario è ora disponibile su Amazon a un prezzo straordinario di soli 42,55€, grazie a un imperdibile sconto del 17% più un coupon aggiuntivo del 15%! È il momento ideale per portare a casa vostra una delle esperienze di gioco più innovative e divertenti degli ultimi anni, a un prezzo mai visto prima.

Set LEGO Avventure di Mario a soli 42,55€ su Amazon in doppio sconto

Il set LEGO 71360 Super Mario Avventure di Mario non è un semplice gioco di costruzione, ma una vera e propria avventura interattiva. Con i suoi 231 pezzi, offre un’esperienza di gioco ricca e coinvolgente, perfetta per fan di tutte le età. Il protagonista del set è una figura di Mario interattivo, dotato di sensori di colore, display LCD negli occhi, nella bocca e sul petto, e un altoparlante che riproduce le iconiche musiche e i suoni del videogioco.

I giocatori possono costruire il loro percorso personalizzato, affrontare nemici come Goomba e Bowser Junior, raccogliere monete virtuali e completare vari livelli. E grazie alla connessione Bluetooth, Mario può interagire con altri set LEGO Super Mario, per un’esperienza di gioco ancora più ricca e variegata.

L’app gratuita LEGO Super Mario aggiunge un ulteriore livello di divertimento e interattività, fornendo istruzioni di montaggio interattive, suggerimenti per il gioco e la possibilità di condividere le proprie creazioni con una comunità di appassionati.

Non perdete l’opportunità di portare a casa vostra il set LEGO 71360 Super Mario Avventure di Mario a un prezzo eccezionale. Con la sua ricchezza di funzionalità interattive, la possibilità di costruire e personalizzare i propri percorsi di gioco, e l’aggiunta dell’app gratuita per un divertimento senza fine, è il regalo perfetto per appassionati di tutte le età. Approfittate subito di questa offerta incredibile su Amazon e preparatevi a vivere infinite avventure nel Regno dei Funghi con Super Mario!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.