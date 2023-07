L'app web di Threads è in lavorazione, ma non sarà disponibile un'app per Mac

Oggi, Instagram ha annunciato un significativo aggiornamento per l’app Threads, introducendo una sequenza temporale dedicata “Segui”. Tuttavia, ci sono buone e cattive notizie per gli utenti Mac, poiché l’accesso ai thread attraverso il Mac non è ancora disponibile. Molti si sono chiesti perché Meta, la società madre di Instagram, abbia deciso di impedire agli utenti di eseguire la versione iPhone dell’app Threads sul proprio Mac, soprattutto considerando che i Mac basati su Apple Silicon sono in grado di eseguire nativamente qualsiasi app per iPhone o iPad.

Threads App Web in Lavorazione: Instagram Al Lavoro su una Nuova Versione

Gli sviluppatori, in realtà, hanno la possibilità di abilitare questa opzione per impostazione predefinita. Tuttavia, Meta ha scelto di rinunciare a questa possibilità, citando una logica ben precisa. L’ingegnere di Threads, Jessel, ha spiegato in un post sul social network la scorsa settimana che hanno testato internamente l’esecuzione della versione iPhone dell’app su Mac, ma hanno riscontrato diversi difetti. Pertanto, hanno deciso di concentrare le risorse su altre priorità su iOS.

Tuttavia, c’è una nota positiva per gli utenti di Threads: Instagram sta lavorando su una versione web del servizio. Secondo Adam Mosseri, capo di Instagram, la squadra sta già lavorando a questa versione e sebbene non ci sia una tempistica precisa per il lancio, è evidente che l’iPhone è attualmente la priorità principale.

Attualmente, una versione base di Threads è accessibile tramite il Web, ma offre solo la navigazione di post e profili. Per interagire, pubblicare post e utilizzare altre funzionalità avanzate, gli utenti dovranno continuare a utilizzare l’app per iPhone.

L’introduzione di una versione web di Threads fornirebbe un’opzione più flessibile agli utenti, consentendo loro di accedere e utilizzare l’app da qualsiasi dispositivo connesso a Internet, incluso il Mac. Questa mossa potrebbe essere particolarmente vantaggiosa per coloro che preferiscono utilizzare Threads sulle dimensioni più ampie di uno schermo Mac, o che potrebbero non avere sempre accesso al proprio iPhone.

Nonostante il momento attuale sia focalizzato sulla priorità di iOS, gli sviluppi futuri potrebbero portare alla realizzazione di una versione web completa di Threads, offrendo agli utenti ancora più opzioni di accesso e utilizzo.