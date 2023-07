L'alternativa SUPER ECONOMICA all'Apple AirTag: su Amazon a SOLI 14 EURO

In vacanza hai sempre il terrore di smarrire bagagli, borse o valigie? Allora non puoi lasciarti sfuggire l’offerta imperdibile su Amazon per il Tile Mate (2022). Questo eccezionale dispositivo Bluetooth, disponibile a soli 14,99€ con uno sconto del 40% , è l’alleato ideale per tenere traccia dei tuoi oggetti preziosi.

Il Tile Mate (2022) rappresenta un’alternativa perfetta all’Apple AirTag, offrendo prestazioni eccellenti a un prezzo molto più conveniente. La promozione è valida ancora per pochissimo quindi approfittane subito!

Tile Mate: come si utilizza il tracker

Il Tile Mate (2022) è un dispositivo leggero e compatto, dotato di un potente Bluetooth che ti permette di localizzare i tuoi oggetti tramite l’app dedicata sul tuo smartphone. La portata Bluetooth è di circa 60 metri, consentendoti di rintracciare i tuoi oggetti anche a distanza.

Grazie alla funzione Trova Oggetto, puoi emettere un segnale acustico dalla Tile Mate per individuare facilmente l’oggetto smarrito. Inoltre, se l’oggetto è fuori dalla portata Bluetooth, potrai sfruttare la vasta community Tile per ricevere una notifica quando un altro utente Tile si trova vicino al tuo oggetto smarrito.

Il Tile Mate (2022) è alimentato da una batteria sostituibile a lunga durata, che garantisce fino a un anno di utilizzo senza bisogno di ricariche frequenti. Quando la batteria è scarica, è possibile sostituirla facilmente senza dover acquistare un nuovo dispositivo.

Non lasciarti scappare questa opportunità unica di avere un compagno affidabile per tenere traccia dei tuoi oggetti, a un prezzo imbattibile. Ogg il Tile Mate (2022) è disponibile su Amazon a soli 14,99€ con uno sconto del 40%. Questo dispositivo Bluetooth ti offre la tranquillità di poter rintracciare i tuoi oggetti smarriti in modo rapido ed efficiente. Però attenzione, l’offerta è valida ancora per pochissimo tempo quindi approfittane il prima possibile!

