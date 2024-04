L'accessorio in più per la tua cucina: bollitore elettrico Philips in acciaio inox ad un PREZZO REGALATO

Philips è un’azienda con una lunga storia nel settore dell’elettronica e oggi, su Amazon, è disponibile un maxi sconto del 39% sul suo bollitore elettrico in acciaio inox che viene venduto alla cifra finale d’acquisto di 30,59€.

Maxi sconto del 39% sul bollitore elettrico Philips

Il bollitore elettrico Philips è progettato per garantire prestazioni eccezionali e durature nel tempo, offrendo una combinazione di funzionalità avanzate e design elegante. Dotato di una resistenza piatta super efficiente, assicura una bollitura rapida per soddisfare le esigenze anche dei più esigenti.

Con una capacità di 1,7 litri, questo bollitore può preparare più di 7 tazze alla massima capacità, rendendolo perfetto per l’uso domestico e per l’ospitalità.

Il design in acciaio inox spazzolato non solo conferisce al bollitore un aspetto elegante, ma garantisce anche una resistenza e durata nel tempo, rendendolo un dispositivo affidabile per un utilizzo quotidiano.

La pulizia del bollitore è semplice grazie al coperchio a molla con ampia apertura, che consente un facile accesso all’interno per la rimozione di eventuali residui. Il pulsante di apertura è stato progettato per evitare il contatto con il vapore, garantendo la massima sicurezza durante l’uso. Un tocco di eleganza è dato dalla spia luminosa blu integrata nell’interruttore, che si illumina quando il bollitore è in funzione, aggiungendo un tocco di stile e modernità alla tua cucina.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.