Ne hai già uno a disposizione? Non importa, perché una regola non scritta dice che “più ne sono, meglio è“. Sto ovviamente parlando dei cavi per ricaricare il tuo iPhone e/o altri device Apple, come gli AirPods, e a tal proposito ti segnalo un’offerta particolarmente allettante ora attiva su Amazon: è acquistabile a soli 10,99 euro un set che include 3 cavi Lightning da 2 metri. Ovviamente certificati MFi e dunque perfettamente compatibili con i dispositivi made-in-Cupertino.

Come detto poco sopra, i cavi sono lunghi 2 metri, sono sicuri e in grado di “comunicare” con i device dell’azienda di Cupertino senza alcun problema. E poi sono colorati, con un bellissimo rivestimento in nylon. Del resto, anche l’occhio vuole la sua parte, no?

Per quanto riguarda invece il prezzo, siamo di fronte ad un vero affare. Considera che quello originale Apple – lungo solo 1 metro, poi – costa la bellezza di 25 euro. Dai, siamo seri, qui non c’è nemmeno da ragionarci sopra. Ricorda però che per utilizzare questi cavi Lightning MFi hai bisogno di un caricabatterie con porta USB-A, quella tradizionale per intenderci. Te ne segnalo uno da 30W (che integra anche una USB-C) che è attualmente in offerta a meno di 10 euro (lo puoi acquistare direttamente da qui).

I tre cavi sono compatibili con tutti gli iPhone a partire da iPhone 5, e con iPad 9.7 (anche modello del 2018), iPad 10.2 (2019), iPad Air, iPad Air 2, iPad Mini 2/3/4/5, iPad di 6a, 7a, 8a e 9a generazione e i più recenti modelli di iPod Touch (per chi ne avesse ancora uno).