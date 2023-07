iOS 17 risolve l'ostacolo di accessibilità "Devi prima sbloccare il tuo iPhone"

iOS 17 ha risolto uno dei maggiori ostacoli all’accessibilità per gli utenti di iPhone con movimenti limitati: il temuto messaggio “Prima devi sbloccare il tuo iPhone”.

iOS 17: una vittoria per gli utenti con limitata mobilità, risolve un grande ostacolo di accessibilità

Siri è ovviamente una grande vittoria di accessibilità per persone come Colin Hughes, affetto da tetraplegia, consentendo il controllo vocale di una vasta gamma di attività. Ma fino ad ora, c’è stato un grosso ostacolo… Hughes ha parlato l’anno scorso di un grosso problema di accessibilità: sbloccare l’iPhone.

Un’esperienza utente frustrante è la risposta “Prima devi sbloccare il tuo iPhone” a comandi come “leggi i miei messaggi”, “cosa c’è dopo sul mio calendario”, ecc. Fino ad ora, se il mio iPhone era bloccato e, ad esempio, nella tasca laterale della mia sedia a rotelle, non potevo estrarlo e sbloccarlo per accedere ai miei messaggi e Siri diceva sempre inutilmente “Prima devi sbloccare il tuo iPhone”. Voice Control consente agli utenti di pronunciare il proprio passcode, ma questo ovviamente non è sicuro quando si è in presenza di altre persone.

Un’idea che aveva allora era che l’iPhone riconoscesse la sua voce, allo stesso modo di HomePod.

Dato che Siri su HomePod ora può riconoscere le singole voci, essere in grado di sbloccare il tuo iPhone semplicemente dicendo “Ehi Siri, sblocca il mio telefono” e fargli controllare la corrispondenza vocale prima di farlo sarebbe perfetto.

Ma in iOS 17, Apple ha risolto il problema in un altro modo.

C’è un nuovo sistema di autenticazione Siri su AirPods in cui se il tuo dispositivo è sbloccato mentre indossi i tuoi AirPods, sarà considerato autenticato fintanto che sono nel raggio d’azione (o fino a quando non cambi il dispositivo audio di uscita sul sistema).

Quindi, in pratica, quando il mio assistente mi mette i miei AirPods nelle orecchie, finché il mio iPhone è sbloccato quando lo fa, anche se si blocca in seguito posso comunque accedere ai miei messaggi, agli eventi del calendario e altro.

Hughes dice che questa è un’ottima soluzione.

Immagino che Apple essendo Apple si sarebbero preoccupati della privacy e della sicurezza. L’ho usato e questo funziona davvero.

Anche le richieste concatenate di Siri, senza la necessità di ripetere ripetutamente “Hey Siri”, fanno una grande differenza per coloro che fanno un uso estensivo dei comandi vocali.

Siri sa quando gli stai parlando e quando potresti parlare con qualcun altro. Questo rende anche la mia vita più facile. Ora puoi fare alcune cose più avanzate, come essere in grado di parlare su Siri in qualsiasi momento per emettere una nuova richiesta. Questo vale anche per le notifiche di annuncio, su cui faccio molto affidamento, quindi ora puoi concatenare richieste come “ripeti” e poi “rispondi”.

Con la comprensione di Siri di quando parli con Siri rispetto a qualcun altro, ora puoi emettere qualsiasi richiesta che Siri comprende in Annuncia notifiche in iOS 17, e non solo il set limitato di funzionalità che c’era prima.