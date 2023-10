iOS 17, ecco come trovare il tuo Apple Watch in un secondo

Nell’era digitale, perdere un dispositivo come l’Apple Watch può essere una vera e propria preoccupazione. Fortunatamente, Apple ha introdotto una nuova funzionalità con iOS 17 che rende la ricerca del tuo Apple Watch più semplice e veloce. In questo articolo, esploreremo come utilizzare questa funzione e come può aiutarti a ritrovare il tuo dispositivo in pochi secondi.

iOS 17 introduce la funzione “Ping” tra iPhone e Apple Watch

Prima di iOS 17, gli utenti Apple avevano già la possibilità di “pingare” un iPhone utilizzando un Apple Watch. Questa funzione permetteva di inviare un segnale dall’Apple Watch all’iPhone, facendo suonare quest’ultimo. Con l’introduzione di iOS 17, Apple ha esteso questa funzionalità, permettendo agli utenti di fare il contrario: ora puoi “pingare” il tuo Apple Watch utilizzando il tuo iPhone.

Il termine “ping” si riferisce all’invio di un segnale da un dispositivo all’altro, provocando l’emissione di un suono sul dispositivo target. Questa funzione è particolarmente utile quando il dispositivo è vicino, ma non riesci a vederlo, come quando è nascosto sotto un cuscino o in un’altra stanza.

Come utilizzare la funzione “Fai suonare l’Apple Watch”

Segui questi passi per utilizzare la funzione “Fai suonare l’Apple Watch” e ritrovare il tuo Apple Watch:

Apri l’app Impostazioni sul tuo iPhone: una volta aperta, scorri verso il basso fino a trovare l’opzione “Centro di controllo“. Naviga nella sezione “Altri controlli”: scorri ulteriormente verso il basso fino a trovare l’opzione “Fai suonare l’Apple Watch”. Aggiungi al Centro di Controllo: tocca il pulsante più (+) accanto a “Fai suonare l’Apple Watch” per aggiungerlo al Centro di controllo. Accedi al Centro di Controllo: su un iPhone con Face ID, scorri verso il basso dall’angolo in alto a destra dello schermo. Se hai un iPhone con Touch ID o un pulsante Home, scorri verso l’alto dal basso dello schermo. Attiva la Funzione: una volta nel Centro di Controllo, tocca il pulsante “Fai suonare l’Apple Watch”. Il tuo Apple Watch inizierà immediatamente a emettere un suono, aiutandoti a localizzarlo.

È importante notare che per utilizzare la funzione “Ping”, l’Apple Watch e l’iPhone devono trovarsi entro la portata del Bluetooth, che è di circa 33 piedi o 10 metri. Tuttavia, questa distanza può variare a seconda degli ostacoli presenti, come muri o altri dispositivi elettronici.

La funzione “Fai suonare l’Apple Watch”introdotta con iOS 17 è un’aggiunta preziosa per gli utenti Apple. Non solo rende più facile trovare un Apple Watch smarrito, ma dimostra anche l’impegno di Apple nel migliorare costantemente l’esperienza utente. Se possiedi un iPhone con iOS 17 e un Apple Watch, ti consigliamo di familiarizzare con questa funzione; potrebbe rivelarsi estremamente utile in una situazione di emergenza.