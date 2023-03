Gli smartphone – a prescindere dalla fascia d’appartenenza – ci consentono di svolgere una marea di attività. Ci sono addirittura utenti che riescono a fare editing fotografico con ottimi risultati, per dire. Ma vogliamo parlare di quella funzionalità che è essenziale e, forse, un pelino trascurata? Il cellulare (termine ormai inattuale) dovrebbe servire principalmente a ricevere ed effettuare chiamate. Apple se ne è accorta nel 2023, e con iOS 16.4 a voler essere più precisi.

iOS 16.4 migliora la qualità delle chiamate

Attualmente in fase di test tra gli sviluppatori c’è iOS 16.4, versione del sistema operativo per iPhone che – salvo sorprese – sarà disponibile per tutti a partire dalla prossima settimana. Grazie all’ultima beta diffusa dal gigante di Cupertino, è stata scoperta una feature molto, ma molto interessante.

Si chiama Voice Isolation e, in sintesi, dà assoluta priorità alla tua voce durante una chiamata bloccando i rumori ambientali in sottofondo. Fino ad oggi era una esclusiva di FaceTime e di altre app (tra cui WhatsApp), ma ora è stata finalmente estesa anche alle chiamate tradizionali. Miracolo!

Come abilitare Voice Isolation in iOS 16.4

Attivare Voice Isolation per le chiamate tradizionali, quelle dunque effettuate tramite la linea del proprio operatore telefonico, richiede pochi passaggi. Il processo non è molto intuitivo, ma almeno c’è.

Durante un chiamata tira già il Centro di Controllo, premi su Microfono e scegli, appunto, la modalità Voice Isolation. Fatto una volta, fatto per sempre: resterà attiva anche per le successive telefonate. Tanto meglio.

iOS 16.4, come anticipato poco sopra, sarà rilasciato in via ufficiale la prossima settimana. L’upgrade introduce anche nuove emoji con cui personalizzare i contenuti, le notifiche push per le web app, diversi fix per HomeKit, ottimizzazioni della feature Rilevamento Incidenti e altro ancora.

Potrai installarlo anche sull’appena lanciato iPhone 14 in Giallo, ora al minimo storico su Amazon a meno di 880€.

