Instagram sta testando l’integrazione delle attività dal vivo nella sua app per iPhone, consentendo agli utenti di monitorare l’avanzamento del caricamento in background senza dover tenere l’app aperta. Questa nuova funzionalità sfrutta le capacità offerte da iOS 16, che consente alle app di visualizzare informazioni in tempo reale sulla schermata di blocco o sull’isola dinamica degli iPhone 14 Pro.

Instagram testa le attività dal vivo per iPhone: avanzamento del caricamento visibile anche quando l’app è chiusa

Un utente attento, Fernando Moretto, ha notato che l’app di Instagram ora mostra le attività in diretta quando viene chiusa durante il caricamento di una nuova foto o video. Questo significa che gli utenti possono vedere un’anteprima del contenuto caricato e l’avanzamento del caricamento senza dover aprire nuovamente l’app di Instagram.

La funzione delle attività dal vivo di Instagram è compatibile sia con la schermata di blocco che con la Dynamic Island. Anche se al momento sembra essere disponibile solo per un numero limitato di utenti, presumibilmente Instagram sta testando la funzione prima di renderla disponibile a tutti. Per accedere a questa nuova funzionalità, è consigliabile mantenere l’app di Instagram aggiornata per assicurarsi di avere l’ultima versione installata.

Non è solo Instagram ad adottare le attività dal vivo nelle sue app. All’inizio di quest’anno, anche Uber ha aggiornato le sue app principale e Uber Eats per supportare le attività in diretta. Questo nuovo approccio offre agli utenti informazioni in tempo reale e migliora l’esperienza complessiva dell’app.

Inoltre, secondo le voci di corridoio, si prevede che Dynamic Island, la funzionalità che consente alle app di visualizzare informazioni sulla schermata di blocco o sull’isola dinamica, verrà estesa a tutta la gamma di iPhone 15. Ciò renderà le attività dal vivo ancora più popolari tra gli utenti, offrendo un modo pratico per tenere traccia delle informazioni importanti senza dover aprire l’app corrispondente.

Anche iPadOS 17, la versione del sistema operativo per iPad, includerà le attività live sulla schermata di blocco, offrendo agli utenti di iPad un’esperienza simile a quella degli iPhone.