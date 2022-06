iMac fa da giubotto antiproiettili [Storie Incredibili]

“Qual è la cosa più incredibile che ti è mai capitata riparando un computer?” chiede un utente su Quora. E la risposta di un ex tecnico Apple vi lascerà di stucco: vi raccontiamo di un iMac che ha fatto da giubotto antiproiettili.

I fatti si riferiscono al 2010. Christopher Lund lavorava al tempo in un famoso “negozio di frutta” morsicata. Quando a un certo punto un cliente è entrato con questo computer tra le braccia. Nell’angolo in basso a destra c’era un gigantesco foro di proiettile.

Stando alla ricostruzione, il proprietario stava “pulendo la pistola in grembo”quando per errore sarebbe partito un colpo all’improvviso. Ciò tuttavia non sembra coincidere con la dinamica dell’impatto. “Non credo che l’angolo fosse giusto per questo, a meno che non fosse seduto su un seggiolone. Ma va’ a sapere”, commenta il tecnico, “alla fine questo è quel che dice lui.” E comunque, dopo tanto tempo, “i dettagli sono un po’ fumosi.”

In ogni caso, il proiettile ha “attraverso attraverso i circuiti” ma il vero shock è stato un altro. Il proiettile infatti non è riuscito a perforare la scocca posteriore dell’iMac; si è fermato prima, deformando la lamina di alluminio.

La morale della favola è presto detta: se dovesse capitare una sparatoria in un negozio di elettronica, conviene “trovare riparo dietro un iMac.”