C’è chi ci spera e chi invece ha perso definitivamente le speranze dopo i continui silenzi di Apple sull’argomento. Non sappiamo quando e se si aggiungerà al listino di prodotti dell’azienda di Cupertino un nuovo iMac da 27″, ma oggi non c’è nulla di cui preoccuparsi, perché l’All-in-One del 2020, con Intel Core i5 di decima generazione e display Retina 5K – ancora un gigante della sua categoria – è acquistabile su Amazon ad un prezzo STRACCIATO.

Il costo finale passa a 1.499,90 euro grazie al pazzesco sconto del 27% (traducibile in un risparmio di 550 euro), valido anche in caso di pagamento a rate tramite il servizio offerto gratuitamente da Amazon: 5 rate da 299,98 euro al mese.

iMac 27″ 5K: il #1 più venduto AiO su Amazon

È opinione ampiamente diffusa che l’iMac – a prescindere dalla sua configurazione – sia l’AiO per eccellenza. La macchina di Apple garantisce il meglio sotto tutti i punti di vista, dalle prestazioni al design, fino ai materiali utilizzati (dentro e fuori).

Il modello con display Retina 5K da 27 pollici è qualcosa di straordinario. Esteticamente lo conosciamo tutti ormai, ma le sorprese sono tutte o quasi dietro il fantastico pannello frontale. Il cuore pulsante è il processore Intel Core i5 di decima generazione, accompagnato da 8GB di RAM e 256GB di archiviazione su SSD.

Il sistema operativo è macOS, che dovrai aggiornare a Ventura (l’ultimo major update rilasciato da Apple) subito dopo averlo collegato ad una presa di corrente e, ovviamente, ad una rete Internet.

Con un iMac di questo tipo potrai sbizzarrirti in qualsiasi cosa, dall’intrattenimento al lavoro, anche utilizzando software notoriamente “pesanti” come Photoshop, Premiere e così via. Non riscontrerai alcun rallentamento o crash improvvisi (queste problematiche lasciamole ad altre piattaforme…).

La promozione odierna (che potremmo definire “da paura” visto il giorno) è incredibile, ma potrebbe avere breve durata. Dunque, se sei interessato/a all’iMac da 27″ 5K del 2020, ti consiglio di aggiungerlo in tempi record al carrello.

