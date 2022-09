È senza ombra di dubbio uno dei migliori all-in-one in circolazione, e di sicuro è il più elegante e robusto. E oggi -miracolo- l’iMac 2021 con display 24 pollici e processore M1 è disponibile su Amazon ad un prezzo davvero ottimo. Grazie allo sconto del 13% lo paghi 1.299€ invece di 1.499€ .

Volendo, puoi anche optare per l’eccellente tasso zero di Amazon che ti permette di acquistarlo in morbide rate da 259€ al mese per 5 mesi a interessi zero reali, senza spese né brutte sorprese.

Super iMac 24″

L’ultimo modello di iMac è uno spettacolo per gli occhi e non solo. Innanzitutto vanta un design davvero iconico: è assurdamente sottile (è spesso solo 11,5mm) e pesa meno di 4,5 kg e. E grazie alla livrea colorata, si adatta davvero a qualsiasi tipo di ambiente, rendendolo ancora più bello. Non è solo un computer, è anche un complemento d’arredo.

È munito di uno splendido Display Retina 4.5K da 24 pollici (11,3 milioni di pixel), con oltre un miliardo di colori e tecnologia True Tone per una luminosità più naturale (500 nit di luminosità).

Sulla sottilissima cornice trova spazio la videocamera FaceTime HD a 1080p, perfetta per le videochiamate con amici e parenti e per le videochiamate di lavoro. Il tutto è ben supportato da tre microfoni di qualità professionali e da un sistema audio a sei altoparlanti con Audio Spaziale, per un suono super avvolgente.

La straordinaria potenza e affidabilità dell’iMac 2021 sono possibili grazie al processore M1, con CPU 8-core e GPU 8-core. Ogni attività sarà in discesa, senza ostacoli, intoppi o rallentamenti.

Feature Hardware e Espandibilità: