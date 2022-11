iMac 2021: fino a 120€ di sconto e disponibilità immediata

Goditi la potenza e le prestazioni del chip Apple M1 con GPU 8 core con l’iMac da 24″. L’M1 integra CPU, GPU e Neural Engine in un unico sistema. Acquistalo ora su Amazon ad un prezzo davvero interessante: solo 1.399€ per la variante con CPU 8-core e GPU 7-core invece di 1.499€ e 1.599€ per la variante con CPU 8-core e GPU 7-core invece di 1.719€. In entrambi i casi si tratta di uno sconto del 7% sul prezzo di listino.

Affronta progetti impegnativi con la veloce CPU a 8 core e affidati alla GPU a 8 core. E grazie al motore neurale a 16 core combinato agli 8 GB di RAM e l’SSD da 256 GB, potrai trarne il massimo vantaggio. L’iMac non è solo più potente, ma presenta anche una riprogettazione completa. Con uno spessore di soli 11,5 mm, ha un profilo laterale molto sottile e un design compatto.

Con una risoluzione dello schermo di 4,5K (4480 x 2520), questo iMac offre oltre un miliardo di colori e 500 nit di luminosità. Il display Retina 4.5K presenta anche l’ampia gamma di colori P3, che offre uno spazio colore più ampio che rappresenta in modo più uniforme il rosso, il verde e il blu. E con più colori disponibili, le immagini appariranno più vivide e riveleranno maggiori dettagli, con maggiore equilibrio e precisione. Il display è ulteriormente migliorato dalla tecnologia True Tone per un’esperienza visiva più naturale.

Collegati a Internet tramite Wi-Fi 6 (802.11ax) e utilizza periferiche e accessori wireless compatibili con Bluetooth 5.0. Le due porte Thunderbolt 3 forniscono il supporto USB 4 e possono anche connettersi ad Display XDR con piena risoluzione 6K. Ci sono due porte USB Type-C aggiuntive. Apple include anche una fotocamera FaceTime HD Full HD 1080p, ciò ti consente di sfruttare al massimo anche le videochiamate. L’array a tre microfoni offre un elevato rapporto segnale-rumore e beamforming direzionale per registrazioni e chiamate. L’iMac dispone anche di un sistema a sei altoparlanti ad alta fedeltà con woofer a cancellazione forzata. Fornendo un suono stereo ampio, supporta anche l’audio spaziale durante la riproduzione di video con Dolby Atmos.

E’ Costruito con tecnologia a 5 nm, ed è dotato di quattro core ad alte prestazioni, ciascuno progettato per eseguire una singola attività. Ci sono anche quattro core per gestire carichi di lavoro più leggeri, utilizzando solo un decimo della potenza pur offrendo prestazioni veloci.

La tastiera è dotata di tasti per Spotlight, Dettatura, Non disturbare ed emoji. Un sensore Touch ID è stato integrato nella Magic Keyboard, così puoi accedere rapidamente al tuo account. Puoi anche usarlo con Apple Pay per acquistare oggetti in sicurezza sul Web.

Troviamo anche la porta Thunderbolt 3: un’interfaccia hardware che utilizza il connettore USB Type-C reversibile. Raddoppiando la velocità del suo predecessore, Thunderbolt 3 offre un throughput massimo di 40 Gb/s se utilizzato con dispositivi compatibili. Il connettore supporta anche USB 4, permettendoti di connetterti a più periferiche, incluso l’Apple Pro Display XDR con risoluzione 6K.

Approfitta ora dello sconto del 7% e acquistalo su Amazon. Ricordati inoltre di abbonarti a Prime per richiedere la spedizione gratuita del prodotto.

