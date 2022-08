iMac 2021 con chip M1: 200 euro di SCONTO

È l’entry level di Cupertino, ma in effetti è uno dei migliori all-in-one del mercato, e oggi è perfino più conveniente. L’iMac del 2021, con display da 24 pollici e processore Apple M1, è disponibile su Amazon ad un prezzo molto interessante: lo sconto del 12% porta infatti il prezzo finale da 1.719 euro a 1.519 euro con consegna immediata.

iMac 24″, come te non c’è nessuno

L’ultima iterazione di iMac è uno spettacolo. Colorato, moderno e compatto ha un design incredibilmente sottile (è spesso solo 11,5mm), e un peso che non è da meno: solo 4,5 kg di alluminio, vetro e silicio. È così elegante che sta bene in ufficio, in negozio e nella reception di un hotel, figuriamoci sulla scrivania di casa.

Include un eccellente Display Retina 4.5K da 24 pollici (11,3 milioni di pixel), con oltre un miliardo di colori e tecnologia True Tone per una luminosità più naturale, e 500 nit di luminosità media massima.

Sulla sottilissima cornice trova spazio la videocamera FaceTime HD a 1080p, perfetta per le videochiamate con amici e parenti e per le videochiamate di lavoro, anche grazie alla qualità audio offerta dai tre microfoni professionali integrati. I sei altoparlanti poi supportano l’Audio Spaziale.

La straordinaria potenza e affidabilità dell’iMac 2021 sono possibili grazie al processore M1, con CPU 8-core e GPU 8-core.

Specifiche Tecniche

Il modello in promozione oggi ha le seguenti specifiche tecniche:

8GB di RAM

256GB di archiviazione su SSD

Magic Mouse e Magic Keyboard con Touch ID

Due porte Thunderbolt / USB4

Due porte USB 3

Jack da 3,5mm

Volendo, puoi anche scegliere il pagamento a rate (servizio offerto gratuitamente da Amazon): 5 rate mensili da 303,80 euro.