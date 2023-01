Stupendo e incredibilmente potente il MacBook Pro con M2 Pro e M2 Max appena presentato da Apple. La verità però è che non tutti riescono a fare a meno di un computer desktop nel senso stretto, e se si vuole restare in casa Apple non c’è altra soluzione. L’iMac del 2021 è l’ultimo AiO lanciato da Tim Cook & co., ed è un prodotto fantastico sotto tutti i punti di vista. Lo trovi in offerta su Amazon a 1.299,99€, ovvero 280€ in meno rispetto al prezzo di listino.

Se leggi “generalmente spedito entro 1-2 mesi“, non temere. Puoi comunque completare l’acquisto al prezzo super scontato. Poi, appena ci saranno nuove scorte, Amazon provvederà alla spedizione.

iMac 2021: potenza e design senza rivali

L’ultima iterazione dell’iMac è uno spettacolo sotto tutti i punti di vista. Partiamo dal design: è estremamente sottile (è spesso solo 11,5mm), pesa meno di 4,5 kg e, con i suoi colori vivaci, si adatta perfettamente a qualsiasi tipo di ambiente.

È munito di uno splendido Display Retina 4.5K da 24 pollici (11,3 milioni di pixel), con oltre un miliardo di colori e tecnologia True Tone per una luminosità più naturale (500 nit di luminosità). Dai film alle foto, tutto ciò che guarderai sarà nitido e definito, e i colori più accesi che mai.

Sulla sottilissima cornice trova spazio la videocamera FaceTime HD a 1080p, perfetta per le videochiamate con amici e parenti e per le videocall di lavoro. Il tutto è ben supportato da tre microfoni di qualità professionali e da un audio a sei altoparlanti, per un suono incredibilmente avvolgente.

La straordinaria potenza e affidabilità dell’iMac 2021 sono possibili grazie al processore M1, con CPU 8-core e GPU 7-core. Ogni attività sarà in discesa, senza ostacoli, intoppi o rallentamenti.

Altro da sapere:

8GB di RAM

256GB di archiviazione su SSD

Magic Mouse e Magic Keyboard con Touch ID

Due porte Thunderbolt / USB4

Due porte USB 3

Jack da 3,5mm

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.